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В Чите экстренно госпитализировали актера Александра Михайлова

По информации СМИ, у него выявили серьезное воспаление

30 мая 2024, 16:52, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: amic.ru
Машина скорой помощи / Фото: amic.ru

В Чите экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Михайлова с подозрением на пневмонию. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на собственный источник.

Жена артиста Оксана Михайлова уточнила, что его действительно госпитализировали, однако сейчас с актером уже все хорошо. В ближайшее время он будет открывать фестиваль в Чите.

Как отмечают местные СМИ, 29 мая у актера поднялась температура до 39 градусов, после чего Михайлова увезли в 1-ю городскую клиническую больницу. У звезды фильма "Любовь и голуби" выявили серьезное воспаление. Врачи поставили пациенту несколько капельниц, после чего состояние артиста улучшилось.

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Гость

18:11:29 30-05-2024

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