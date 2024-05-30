"В моей жизни были мужчины погорячее". Кадры из фильмов с Анастасией Заворотнюк

Главная няня страны ушла из жизни ночью 30 мая

30 мая 2024, 15:10, ИА Амител

30 мая скончалась российская актриса Анастасия Заворотнюк, ей было 53 года. Amic.ru сделал подборку кадров из фильмов и сериалов, в которых снималась главная няня страны.

Напомним, в 2019 году у Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому – одну из самых агрессивных опухолей головного мозга. Все эти годы она проходила лечение, однако глиобластома так и не отступила. Две недели назад состояние актрисы резко ухудшилось.