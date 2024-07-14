В CNN заявили о начале темной главы истории после покушения на Трампа

Кадр, на котором он держит американский флаг, сочли символом времени

14 июля 2024, 15:51, ИА Амител

Американский флаг / Фото: pxhere.com/ru/photo/99818

Покушение на Дональда Трампа ознаменовало начало новой темной главы в американской истории политического насилия и вызвало потрясение в стране. Это также можно рассматривать как атаку на демократию и право граждан выбирать своих лидеров. Об этом сообщает CNN.

В статье говорится: "Нападение на бывшего президента на предвыборном митинге всего через несколько дней после того, как он объявил о своем решении баллотироваться от Республиканской партии, по определению является атакой на демократию и право каждого американца выбирать своих лидеров".

Авторы также отмечают, что фотография, на которой Трамп сжимает кулак на фоне американского флага, мгновенно стала культовой. Этот кадр отражает напряженную политическую эпоху с непредсказуемыми последствиями.

Телеканал предполагает, что это событие может иметь неожиданные последствия для избирательной кампании, в которой Трамп побеждал Байдена даже до того, как кампания президента потерпела неудачу из-за его выступления на дебатах. А атмосфера вокруг Национального съезда Республиканской партии в Милуоки на этой неделе будет еще более напряженной.