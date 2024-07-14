В CNN заявили о начале темной главы истории после покушения на Трампа
Кадр, на котором он держит американский флаг, сочли символом времени
14 июля 2024, 15:51, ИА Амител
Покушение на Дональда Трампа ознаменовало начало новой темной главы в американской истории политического насилия и вызвало потрясение в стране. Это также можно рассматривать как атаку на демократию и право граждан выбирать своих лидеров. Об этом сообщает CNN.
В статье говорится: "Нападение на бывшего президента на предвыборном митинге всего через несколько дней после того, как он объявил о своем решении баллотироваться от Республиканской партии, по определению является атакой на демократию и право каждого американца выбирать своих лидеров".
Авторы также отмечают, что фотография, на которой Трамп сжимает кулак на фоне американского флага, мгновенно стала культовой. Этот кадр отражает напряженную политическую эпоху с непредсказуемыми последствиями.
Телеканал предполагает, что это событие может иметь неожиданные последствия для избирательной кампании, в которой Трамп побеждал Байдена даже до того, как кампания президента потерпела неудачу из-за его выступления на дебатах. А атмосфера вокруг Национального съезда Республиканской партии в Милуоки на этой неделе будет еще более напряженной.
07:56:42 15-07-2024
фотография, на которой Трамп сжимает кулак на фоне американского флага, мгновенно стала культовой --- он там с окровавленным лицом, впечатляет
09:52:31 15-07-2024
если у них темная - то у нас светлая?
12:22:39 15-07-2024
Ухом пулю отбил, как супермен.