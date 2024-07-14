"Пошел треш в политике". Что говорят и пишут в мире о покушении на Дональда Трампа

Наблюдатели расходятся в причинах случившегося и даже в личности стрелка

14 июля 2024, 12:40, ИА Амител

Покушение на Дональда Трампа / Фото: кадр из видео

На предвыборном митинге кандидата в президенты США и бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. По предварительным данным, погиб один человек. Сам политик получил ранение – к счастью, не угрожающее его жизни и здоровью. Он уже дал первые комментарии по этому поводу.

"Сразу понял – что-то не так"

Как написал сам Трамп в сети Truth Socia, пуля пробила верхнюю часть его правого уха. Он выразил соболезнования родным погибшего человека. Еще двое участников митинга были ранены.

Известно, что экс-президент выступал на предвыборном митинге в городе Батлере. После его речи продолжительностью в несколько минут и посвященной проблемам нелегальной миграции, раздались выстрелы. После этого Трамп приложил руку к уху и был окружен охранниками.

"Я сразу понял, что что-то не так, потому что услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пробила кожу", – приводит его слова издание The New York Post.

Военно-политический эксперт Кирилл Федоров в своем телеграм-канале предположил , что стрельба велась "дозвуковым патроном, с нехилой банкой и оптикой, так что звук "шлепка" приходит одновременно с глухим звуком выстрела".

"Очевидно, это 100% дозвуковые спецпатроны. И, судя по точности и расстоянию, это были именно армейские снайперские дозвуковые, повышенной точности. Скорее всего, планировали с одного, максимум двух выстрелов его уложить (первым же выстрелом попали ему в ухо). Похоже на работу кадровых снайперов, вернее, пары, но Трамп вовремя пригнулся, и второй выстрел не попал, ибо они медленные, и на дистанции корректировать огонь по хаотично движущейся мишени сложно", – рассуждает Федоров.

Крукс, антифа или китаец?

Как сообщил пресс-секретарь кандидата в президенты Стивен Чун, было проведено медицинское обследование в одной из клиник Пенсильвании. Зафиксировано ранение в ухо и потеря крови. Как сообщает на своей странице в сети Х канал BNO News, Трамп уже выписан из больницы и будет участвовать в предстоящем съезде Республиканской партии в Висконсине.

По данным агентства АР, правоохранители уже ведут расследование случившегося. Госсекретарь США Энтони Блинкен написал в сети Х, что "шокирован и опечален в связи со случившимся".

Стрелявший в Трампа был ликвидирован агентами секретной службы. До того как стала известна личность стрелявшего, телеграм-канал "неДума" рассуждал о вариантах по поводу личности нападавшего:

"А теперь представьте, что покушавшимся на Трампа (реально или инсценировано) будет украинец, русский, демократ, "перековавшийся" республиканец. Дальше вдохните, выдохните, подумайте, как изменится кампания и отношение к Трампу и Байдену, как это повлияло бы на мировую ситуацию, битвы на Украине, итоги выборов".

Впрочем, в некоторых СМИ со ссылкой на источники уже появилась информация, что имя стрелка установлено – Томас Мэтью Крукс. Он находился примерно в сотне метров от сцены.

Как пишет The New York Post, Круксу 20 лет, он уроженец штата Пенсильвания.

"Крукс залез на крышу производственного предприятия, расположенного более чем в 130 ярдах от сцены, где выступал Трамп, на территории Butler Farm Show", – пишет издание.

Правда, некоторые телеграм-каналы, в том числе "Военный осведомитель", ранее утверждали , что "стрелявшим был антифа-активист Марк Вайолетс". При этом ссылаются на полицейское управление города Батлера.

Перед покушением он опубликовал на ютубе видео, на котором заявил, что "справедливость грядет".

А вот издание The New York Post обнаруживало в покушении... китайский след.

"Стрелок, опознанный как китаец, находился на снайперской позиции, расположенной в сотнях ярдов от трибуны Трампа в Батлере, штат Пенсильвания, когда он разговаривал с толпой предвыборной кампании, сообщили источники", – говорится в публикации.

"Разгоняют тему инсценировки"

Бывший президент США Барак Обама осудил покушение на кандидата от республиканцев.

"В нашей демократии абсолютно нет места политическому насилию. Хотя мы еще не знаем точно, что произошло, мы все должны испытывать облегчение от того, что бывший президент Трамп серьезно не пострадал, и использовать этот момент, чтобы подтвердить нашу приверженность вежливости и уважению в нашей политике. Мы с Мишель желаем ему скорейшего выздоровления", – написал Обама в социальной сети Х.

Политолог Игорь Шишкин пишет о реакции некоторых американских СМИ и близких к демократам блогеров: "Как и следовало ожидать. Не прошло и десяти минут, как начали "разгонять" тему инсценировки покушения".

"Трамп, конечно, в рубашке родился. Не верю, что снайпер промахнулся и что это был "предупредительный" выстрел в ухо. Трампа реально хотели убить", – пишет в своем телеграм-канале политолог Александр Казаков.

"Пошел треш в мировой политике. Все правила побоку, все средства хороши. Фицо, Раиси, Трамп. Да и до этого Уго Чавес, Синдзо Абэ", – делает вывод Казаков.

Политолог Дмитрий Евстафьев указывает , что для инсценировки исполнитель (если подтвердится) "слишком пафосный".

"Думаю, одиночка-истерик. Тут вполне подходит: "в Трампа стреляла атмосфера ненависти". Не заговор. Но в это уже никто не поверит. А вот Байдена как раз могут и вытолкнуть под это дело. Ком покатился с горы", – пишет политолог.

Лучший предвыборный плакат

Директор Института международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ) Елена Панина оценивает фото Дональда Трампа, который с поднятой сжатой в кулак рукой в сопровождении охраны покидает сцену в Батлере.

"Лучший предвыборный плакат в истории США теперь выглядит так", – указала она.

По ее мнению, выстрелы в Пенсильвании отзовутся громоподобным эхом, которое прокатится по всей Америке и за ее пределами и сдвинет очень многое и многих. В том числе тех, кто так хотел все оставить на прежних местах и в прежнем мире.

"Сам факт, что был все-таки выбран стрелок в июле, а не Почтовая служба в ноябре, говорит о том, что фактор времени выходит на первый план. И вовсе не только в США. А Трамп... сегодня эти выстрелы и его реакция пробили ему путь прямиком в Белый дом. Если, конечно, совсем скоро не появится более меткий стрелок", – пишет Панина.

Автор канала "Политическая Россия" Борис Первушин уверен , что "версий стрельбы будет огромное количество: любой игрок в США и вовне найдет удобную для себя и оседлает".

"Правды уже не узнать. Значение будет иметь лишь та версия, которой поверят люди. А поверят в самую простую, топорную. Глубинное государство пыталось устранить конкурента". Всем медиа мира не удастся навязать что-то иное", – полагает Первушин.

РИА Новости замечает , что Трамп стал вторым бывшим президентом США и кандидатом на пост, в которого стреляли.

В 1912 году Теодора Рузвельта ранили прямо перед предвыборным мероприятием, несмотря на это он около полутора часов выступал перед сторонниками. В 1916-м в него метнули нож из толпы, экс-президент не пострадал.

Неудачно покушались на жизнь действующих президентов США несколько раз:

в 1835 году стреляли в Эндрю Джексона, но оружие нападавшего дало осечку, президент контратаковал злоумышленника тростью;

в 1975 году дважды покушались на Джеральда Форда;

в 1981-м шесть раз выстрелили в Рональда Рейгана, он был опасно ранен, но выжил;

в 2005-м в Тбилиси кинули гранату в Джорджа Буша, она не сработала.

Четыре президента США были убиты в результате покушений: Авраама Линкольна застрелили в 1865 году. В 1881-м смертельно ранили Джеймса Гарфилда. В 1901-м – Уильяма Мак-Кинли. В 1963-м убили Джона Кеннеди.