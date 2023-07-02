В Дагестане мужчина напал на девушку из-за слишком откровенного платья

Сначала он плюнул в нее, а затем толкнул

02 июля 2023, 22:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Мужчина в Дагестане напал на девушку из-за того, что ее платье показалось ему слишком откровенным. Об этом сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, инцидент произошел на улицах Каспийска. Мужчина на белой "Приоре" подъехал к девушке и стал высказывать свое недовольство, затем плюнул. Девушка оттолкнула его, а водитель отечественной машины толкнул ее в ответ.

Девушка обратилась в травмпункт, а также подала заявление в полицию.