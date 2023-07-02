НОВОСТИПроисшествия

В Дагестане мужчина напал на девушку из-за слишком откровенного платья

Сначала он плюнул в нее, а затем толкнул

02 июля 2023, 22:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Мужчина в Дагестане напал на девушку из-за того, что ее платье показалось ему слишком откровенным. Об этом сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, инцидент произошел на улицах Каспийска. Мужчина на белой "Приоре" подъехал к девушке и стал высказывать свое недовольство, затем плюнул. Девушка оттолкнула его, а водитель отечественной машины толкнул ее в ответ.

Девушка обратилась в травмпункт, а также подала заявление в полицию.

Происшествия

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

22:54:08 02-07-2023

А у нас тожероссиянки замотанные ходят и ни кто в них не плюёт

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:26:02 03-07-2023

Гость (22:54:08 02-07-2023) А у нас тожероссиянки замотанные ходят и ни кто в них не плю... пому что у нас это называется разжигание межнациональной вражды и за это статья,а у них свои законы и им можно

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров