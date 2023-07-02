В Дагестане мужчина напал на девушку из-за слишком откровенного платья
Сначала он плюнул в нее, а затем толкнул
02 июля 2023, 22:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Мужчина в Дагестане напал на девушку из-за того, что ее платье показалось ему слишком откровенным. Об этом сообщает Baza.
По данным телеграм-канала, инцидент произошел на улицах Каспийска. Мужчина на белой "Приоре" подъехал к девушке и стал высказывать свое недовольство, затем плюнул. Девушка оттолкнула его, а водитель отечественной машины толкнул ее в ответ.
Девушка обратилась в травмпункт, а также подала заявление в полицию.
22:54:08 02-07-2023
А у нас тожероссиянки замотанные ходят и ни кто в них не плюёт
08:26:02 03-07-2023
Гость (22:54:08 02-07-2023) А у нас тожероссиянки замотанные ходят и ни кто в них не плю... пому что у нас это называется разжигание межнациональной вражды и за это статья,а у них свои законы и им можно