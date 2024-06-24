По сообщениям СМИ, в Дербенте и Махачкале продолжаются перестрелки

24 июня 2024, 00:25, ИА Амител

Военные / Фото: eng.mil.ru

В Дагестане введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

По сообщениям СМИ, сейчас в Дербенте все еще слышна стрельба. По данным канала Mash, один из злоумышленников открыл огонь по полицейским недалеко от центральной площади. Как сообщает "112", в Махачкале звуки стрельбы снова прозвучали около пляжа и в районе синагоги.

Напомним, что по фактам нападения в Дербенте и Махачкале возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"). В МВД Дагестана заявляли о ликвидации двух террористов.