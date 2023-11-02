В День народного единства по всей стране ЕР проведет концерты, фестивали, автопробеги
Активисты партии проведут патриотические флешмобы, фестивали, автопробеги, благотворительные акции в поддержку военнослужащих и семей участников СВО
02 ноября 2023, 15:00, ИА Амител
В штабах общественной поддержки "Единой России", которые открыты в 28 регионах, в преддверие 4 ноября стартовала акция "Россия – единая семья". Активисты собирают сувенирные наборы для многодетных и нуждающихся семей мобилизованных, добровольцев, военнослужащих из других регионов и направляют их друг другу. Все подарки – местного производства, они отражают национальный колорит и региональные традиции, сообщает сайт ER.ru.
Поддержка СВО
Из штаба общественной поддержки в Ханты-Мансийске в ЛНР и Республику Хакасия отправили наборы с местными сладостями и сувенирами: шоколадом с ягелем, ягодным мармеладом, шишками, конфитюром из брусники, пастилой из местных дикоросов.
На площадках штабов также пройдут мастер-классы по приготовлению национальных блюд, кинопросмотры, этнопоказы, Фестиваль культуры народов России, фотовыставки, объединяющие достижения в регионах и стране за последние годы: от проведения зимних Олимпийских игр до воссоединения Республики Крым и Севастополя, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с большой Россией.
В Московской области активисты и сторонники "Единой России" в День народного единства приготовят традиционные блюда национальных кухонь. В Богородском их передадут в военный госпиталь, где проходят реабилитацию бойцы СВО, в Луховицах угощения для детей развезут в центры социальной помощи.
В Иваново реготделение "Единой России" организует второй спортивный фестиваль "Кубок мужества и доблести", посвященный памяти участников СВО. Участие в соревнованиях по карате примут 300 юных спортсменов из 11 регионов. Спортивные соревнования, фестивали ГТО и массовые зарядки проведут в ДНР, Кабардино-Балкарии, Башкортостане, Тамбовской и Липецкой областях.
Из Краснодарского края активисты "Единой России" отправят в зону СВО почти 200 тонн гуманитарной помощи и навестят находящихся на лечении бойцов в Новороссийском военном госпитале. В Донецке участникам СВО передадут посылки со средствами первой необходимости и одеждой. Акция охватит и другие населённые пункты: Шахтерск, Макеевку, Харцызск, Докучаевск и Снежное.
В Анапе при поддержке местного отделения "Единой России" состоится молодёжный фестиваль "Дружба народов" с концертной программой и спортивный фестиваль ГТО "Одна страна – одна команда".
Волонтеры "Единой России" из Тульской области посетят Левобережный район Мариуполя, шефство над которым взял регион. Тульские активисты с местными молодогвардейцами доставят в школу искусств № 3 Мариуполя мольберты, краски. Волонтеры посетят детский сад, восстановленный строителями из Тулы, передадут воспитанникам сладкие подарки и детские книги на русском языке, собранные в ходе партийной акции "Книги – Донбассу". А также навестят многодетные семьи и передадут им более 100 кг сладостей.
Концерты и поздравления участников СВО пройдут в госпиталях в Москве, Курской и Калининградской областях.
В Пятигорске активисты "Единой России", "Волонтеры-медики" и неравнодушные жители примут участие в акции "Россия – это мы". На тематических мастер-классах они изготовят сухой душ, сушилки для обуви для участников СВО, распишут для детей с ОВЗ пряники.
Историческая память
"Единая Россия", "Молодая Гвардия" и "Волонтеры Победы" развернут 100-метровый флаг России в Нижегородском кремле. В Дебальцево (ДНР) по партпроекту "Историческая память" состоится флешмоб. Его участники сделают флаг ДНР, который затем преобразится во флаг Российской Федерации. Патриотические флешмобы партия организует в Воронежской, Омской, Амурской и Оренбургской областях.
Автопробеги пройдут в Чечне, Калмыкии, Марий Эл, Костромской, Томской, Саратовской, Рязанской, Свердловской, Архангельской, Орловской и Волгоградской областях, на Чукотке и Камчатке.
На центральных площадях и улицах Херсонской, Курской, Ростовской, Брянской, Волгоградской, Архангельской, Калининградской, Самарской и других областей партийные активисты будут раздавать ленточки-триколор и рассказывать об истории праздника.
В Самаре активисты и волонтёры регионального отделения партии устроят экскурсии в парк Дружбы народов для детей из семей военнослужащих.
В Брянке (ЛНР) и Луганске активисты "Единой России" высадят почти 200 деревьев.
"В канун Дня народного единства "Женское движение Единой России" и региональное отделение партии при поддержке властей организуют телемост между школьниками Барнаула и подшефного Славяносербского района ЛНР. В ходе гуманитарных миссий мы, взрослые, наладили тесное взаимодействие. Хочется, чтобы дети Алтайского края и дети Донбасса тоже узнали друг друга поближе, подружились, а 4 ноября – лучший повод для этого", – отметила координатор партпроекта "Женского движение Единой России" в Алтайском крае Кристина Юстус.
15:40:08 02-11-2023
"Молодая Гвардия" погибла в ВОВ...Смените название, не позорьте память погибших героев...
16:58:52 02-11-2023
не наш это праздник, а единоросовский. То что им хорошо, для рождённых в советах смерть.
17:42:49 02-11-2023
13 раз упоминается в тексте этой новости "Единая Россия"
19:33:53 02-11-2023
Гость (17:42:49 02-11-2023) 13 раз упоминается в тексте этой новости "Единая Россия"... На правах рекламы.
17:49:11 02-11-2023
14 июля 1789 года восставшая толпа в Париже штурмом взяла Бастилию. Этот день считают началом Великой французской революции, которая привела к уничтожению в стране абсолютной монархии и старых порядков. И даже Новый год французы не встречают с таким размахом, как 14 июля. Этот день как дань памяти великим событиям, которые изменили Францию. И этот праздник неподвластен никакой политической конъюктуре. И только у нас в России, которая назвала себя преемницей СССР, отнеслась к празднованию Великой Октябрьской революции как Иван не помнящий своего родства и сегодня Россия должна быть вечно благодарна своим потомкам, которые построили СССР и создали тот базис, на котором до сих пор и держится Россия, которая до сих так и не смогла создать ничего значимого, которое было соизмеримо с великими стройками созидания ушедшей эпохи. Эх...(((
19:32:42 02-11-2023
Может уже переименовать этот день в "День единой России", а народу уж оставить их 7 ноября?
10:14:05 03-11-2023
ЕдРо - в поганое ведро!!! Верните людям 7 ноября!!! Но поведение КПРФ еще больше удивляет...Коммунисты!!! Ау!!! Вы где??? Где информация о времени и месте сбора 7 ноября???