В ДНР рассказали об охоте на первый уничтоженный британский танк Challenger 2

По словам Яна Гагина, у бойцов очень часто появляется просто некий охотничий инстинкт и охотничий азарт в отношении иностранной военной техники

15 сентября 2023, 16:15, ИА Амител

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Российские бойцы целенаправленно охотились за первым уничтоженным в ходе СВО британским танком Challenger 2, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

В интервью РИА Новости он рассказал, что танк действовал на Работинском направлении в составе бронегруппы из советских образцов – она и должна была охранять Challenger 2.

Но российские разведчики выявили места передвижения иностранного танка и организовали засаду, в ходе которой его уничтожили из противотанкового ракетного комплекса. Танк полностью выгорел и восстановлению не подлежит. Тем самым он "развеял полностью миф о непобедимости британского оружия", отметил Гагин.

"Я так полагаю, что это судьба всех так называемых иномарок, которые Украина получит и получила уже от своих хозяев из НАТО. На них будет объявлена охота. У бойцов очень часто появляется просто некий охотничий инстинкт и охотничий азарт", – добавил он.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил, что российские военные уничтожили в зоне СВО танк Challenger 2.