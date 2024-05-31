За май на город выпало 76 мм осадков, что составило почти две месячные нормы

31 мая 2024, 21:05, ИА Амител

Дождь / Фото: unsplash.com/Clem Onojeghuo

В ночь с 30 на 31 мая осадки привели к скоплению воды на нескольких барнаульских улицах. Как сообщает пресс-центр мэрии, в дорожной службе Барнаула держат на контроле работу ливневок.

По данным ЦГМС, в Барнауле за май выпало 76 мм осадков, что составило почти две месячные нормы (41 мм). За последние сутки в краевой столице в виде дождя выпало 22 мм осадков.

С потоком воды на решетки попадает различный мусор, в том числе пакеты, это препятствует полноценному стоку воды. С началом дождя для мониторинга дежурные бригады МБУ "Автодорстрой" выезжали во всех районах города.