В дорожной службе Барнаула держат на контроле работу ливневок
За май на город выпало 76 мм осадков, что составило почти две месячные нормы
31 мая 2024, 21:05, ИА Амител
Дождь / Фото: unsplash.com/Clem Onojeghuo
В ночь с 30 на 31 мая осадки привели к скоплению воды на нескольких барнаульских улицах. Как сообщает пресс-центр мэрии, в дорожной службе Барнаула держат на контроле работу ливневок.
По данным ЦГМС, в Барнауле за май выпало 76 мм осадков, что составило почти две месячные нормы (41 мм). За последние сутки в краевой столице в виде дождя выпало 22 мм осадков.
С потоком воды на решетки попадает различный мусор, в том числе пакеты, это препятствует полноценному стоку воды. С началом дождя для мониторинга дежурные бригады МБУ "Автодорстрой" выезжали во всех районах города.
09:02:32 01-06-2024
По Ядринцева при мелком дожде перейти дорогу тяжело а в сильный дождь перебредаешь по щиколотку. А еще пока дождешься когда машины остановятся, потому что брызги летят, можешь и полчаса простоять. На остановке стоять невозможно. Перед остановкой куча больших ям, маленькие заделали, а на большие видимо уже не хватило. Продали налево. Отчитались об отремонтированной дороге. Деньги поимели. Мэр города становимся на колени перед вами. Проверьте как новые замы не работают. Жизнь наша все хуже и хуже если ты живешь там где не ездит мэр.
10:55:50 01-06-2024
Гость (09:02:32 01-06-2024) По Ядринцева при мелком дожде перейти дорогу тяжело а в силь... ядринцева проклятый переулок. Засыпать навозом, разбить на клумбы, посадить розы и забыть навсегда.