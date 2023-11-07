Женщина пострадала в результате аварии у ТЦ Galaxy в Барнауле
Пешехода с места происшествия доставили в больницу
07 ноября 2023, 19:01, ИА Амител
Фото: "2ГИС"
В результате аварии у ТЦ Galaxy в Барнауле пострадала женщина. Подробности аварии раскрыли в региональном ГИБДД.
Горожанка 2003 года рождения за рулем автомобиля Toyota Corsa наехала на женщину 1984 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе по проспекту Строителей.
После аварии пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Госпитализирована ли женщина – неизвестно.
Ранее сообщалось, что из-за случившегося на дороге образовалась большая пробка.
19:19:21 07-11-2023
очередная овца за рулем не смотрела на дорогу.
20:39:40 07-11-2023
Гость (19:19:21 07-11-2023) очередная овца за рулем не смотрела на дорогу.... Только женщины аварии устраивают?
23:38:29 07-11-2023
Гость (19:19:21 07-11-2023) очередная овца за рулем не смотрела на дорогу.... Баранов за рулем куда больше.
14:47:00 08-11-2023
Гость (19:19:21 07-11-2023) очередная овца за рулем не смотрела на дорогу.... В основном женщины любят залипать в смартфоне за рулём. На прошлой неделе, такая барышня чуть не устроила боковое столкновение (днём) с маршруткой на около Гипер Ленты на Павловском.
20:36:05 07-11-2023
Постоянно вижу зависающих в телефоне водителей за рулём. Всяких и любого возраста.
21:16:50 07-11-2023
Гость (20:36:05 07-11-2023) Постоянно вижу зависающих в телефоне водителей за рулём. Вся... а пешеходов, зависающих в телефоне, мадам не видит?
12:54:22 08-11-2023
Гость (21:16:50 07-11-2023) а пешеходов, зависающих в телефоне, мадам не видит?... Все мадамы во Франции.
07:17:00 08-11-2023
Горожанка 2003 года рождения ---- рано на машине. Хорошо, если машина от родителей. А то плохо
11:09:37 08-11-2023
Девушек разговаривающих за рулем в разы больше, причем такое ощущение, сколько едет на машине, столько говорит.