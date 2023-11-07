Женщина пострадала в результате аварии у ТЦ Galaxy в Барнауле

Пешехода с места происшествия доставили в больницу

07 ноября 2023, 19:01, ИА Амител

Фото: "2ГИС"

В результате аварии у ТЦ Galaxy в Барнауле пострадала женщина. Подробности аварии раскрыли в региональном ГИБДД.

Горожанка 2003 года рождения за рулем автомобиля Toyota Corsa наехала на женщину 1984 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе по проспекту Строителей.

После аварии пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Госпитализирована ли женщина – неизвестно.

Ранее сообщалось, что из-за случившегося на дороге образовалась большая пробка.