На трассе в сторону Барнаула произошло смертельное ДТП
Авария случилась перед Черепаново
19 января 2025, 14:20, ИА Амител
Перед Черепаново в сторону Барнаула произошло ДТП. Об этом рассказал читатель сообщества "Инцидент Барнаул".
По его словам, авария смертельная. О количестве жертв ничего неизвестно.
"Перед Черепаново в сторону Барнаула смертельное ДТП", – все, что рассказал очевидец.
Информация уточняется. Официальных комментариев со стороны ведомств по поводу произошедшего пока не было.
14:39:30 19-01-2025
двое, судя по видео?
куда же вы летите-то все...
17:17:16 19-01-2025
Элен без ребят (14:39:30 19-01-2025) двое, судя по видео? куда же вы летите-то все... ... да на таких вёдрах