На трассе в сторону Барнаула произошло смертельное ДТП

Авария случилась перед Черепаново

19 января 2025, 14:20, ИА Амител

Перед Черепаново в сторону Барнаула произошло ДТП. Об этом рассказал читатель сообщества "Инцидент Барнаул".

По его словам, авария смертельная. О количестве жертв ничего неизвестно.

"Перед Черепаново в сторону Барнаула смертельное ДТП", – все, что рассказал очевидец.

Информация уточняется. Официальных комментариев со стороны ведомств по поводу произошедшего пока не было.

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