НОВОСТИПроисшествия

На трассе в сторону Барнаула произошло смертельное ДТП

Авария случилась перед Черепаново

19 января 2025, 14:20, ИА Амител

Перед Черепаново в сторону Барнаула произошло ДТП. Об этом рассказал читатель сообщества "Инцидент Барнаул".

По его словам, авария смертельная. О количестве жертв ничего неизвестно.

"Перед Черепаново в сторону Барнаула смертельное ДТП", – все, что рассказал очевидец.

Информация уточняется. Официальных комментариев со стороны ведомств по поводу произошедшего пока не было.

В ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск погибли три человека

ДТП Алтайский край Происшествия

Комментарии 2

Avatar Picture
Элен без ребят

14:39:30 19-01-2025

двое, судя по видео?
куда же вы летите-то все...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:17:16 19-01-2025

Элен без ребят (14:39:30 19-01-2025) двое, судя по видео? куда же вы летите-то все... ... да на таких вёдрах

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров