В ДТП на трассе в Ростовской области погибли восемь человек

Авария привела к перекрытию трассы

22 августа 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в ДТП на трассе в Волгодонском районе Ростовской области. Как сообщает ТАСС, губернатор региона Василий Голубев рассказал, что это было лобовое столкновение.

Он отметил, что на место аварии выехали руководители областного ГИБДД, работает следственная группа, устанавливаются все причины произошедшего.

Авария привела к перекрытию трассы. Из-за работ экстренных служб движение на автодороге Ростов - Волгодонск перекрыто.