В ДТП на Змеиногорском тракте пострадала 76-летняя женщина

Ее госпитализировали в городскую больницу № 1

01 мая 2025, 21:05, ИА Амител

ДТП на Змеиногорском тракте / Фото: "В курсе 22"

76-летняя пенсионерка пострадала при столкновении автомобилей на Змеиногорском тракте в Барнауле. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на данные МВД по Алтайскому краю.

Установлено, что авария произошла 1 мая в 17:25. Автомобиль Haval M6, за рулем которого был 36-летний мужчина, столкнулся с Subaru Impreza под управлением 23-летнего водителя. После столкновения Haval опрокинулся.

"В результате ДТП пассажир автомобиля Haval – женщина 1949 года рождения – доставлена в городскую больницу № 1, для оказания медицинской помощи", – добавили в ведомстве.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.