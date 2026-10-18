В ДТП по пути в Барнаул погиб 24‑летний футболист Даниил Винтер

Авария произошла на скользкой дороге под Троицким

18 октября 2026, 15:27, ИА Амител

Футболист Даниил Винтер / Фото: ФК «Полимер» 1978 Барнаул

Футболист барнаульского клуба "Полимер" Даниил Винтер погиб в автомобильной аварии в возрасте 24 лет. Об этом сообщил сам клуб на своей странице во "ВКонтакте".

Трагическое ДТП случилось вечером 15 октября на Чуйском тракте под Троицким — об этом пишет издание "Алтайский спорт". Винтер возвращался из Бийска в Барнаул вместе с партнером по команде Егором Паршаковым.

Из‑за скользкой дороги автомобиль занесло, после чего он врезался в отбойник. Находившийся за рулем Винтер получил тяжелую травму головы и скончался на месте. Его напарник Паршаков от госпитализации отказался. Прощание с футболистом прошло 17 октября в Барнауле.

Даниил Винтер — воспитанник барнаульского "Динамо". В своей карьере он также выступал за новотроицкую "Носту" и "Торпедо‑Миасс". Всего спортсмен провел 44 матча в профессиональном футболе.