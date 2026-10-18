В ДТП по пути в Барнаул погиб 24‑летний футболист Даниил Винтер
Авария произошла на скользкой дороге под Троицким
18 октября 2026, 15:27, ИА Амител
Футболист барнаульского клуба "Полимер" Даниил Винтер погиб в автомобильной аварии в возрасте 24 лет. Об этом сообщил сам клуб на своей странице во "ВКонтакте".
Трагическое ДТП случилось вечером 15 октября на Чуйском тракте под Троицким — об этом пишет издание "Алтайский спорт". Винтер возвращался из Бийска в Барнаул вместе с партнером по команде Егором Паршаковым.
Из‑за скользкой дороги автомобиль занесло, после чего он врезался в отбойник. Находившийся за рулем Винтер получил тяжелую травму головы и скончался на месте. Его напарник Паршаков от госпитализации отказался. Прощание с футболистом прошло 17 октября в Барнауле.
Даниил Винтер — воспитанник барнаульского "Динамо". В своей карьере он также выступал за новотроицкую "Носту" и "Торпедо‑Миасс". Всего спортсмен провел 44 матча в профессиональном футболе.
16:23:30 18-10-2026
При всем уважении к парню и к старославянскому языку... может всё-таки 24 года!?... а не лет...
17:44:19 18-10-2026
Гость (16:23:30 18-10-2026) При всем уважении к парню и к старославянскому языку... може... 24-годный футболист? В возрасте 24 годов? Так правильнее и благозвучное?
19:30:15 18-10-2026
Гость (17:44:19 18-10-2026) 24-годный футболист? В возрасте 24 годов? Так правильнее и б... а в новости нет тире между 24 и лет. как у вас.
а вот по-русски правильно писать "в возрасте 24" ГОДА, а не лет.
21:30:46 18-10-2026
Гость (19:30:15 18-10-2026) а в новости нет тире между 24 и лет. как у вас.а вот по-... Чем тебя не устраивает " в возрасте 24-х лет"? Русский не родной?
23:01:43 18-10-2026
Афиноген (21:30:46 18-10-2026) Чем тебя не устраивает " в возрасте 24-х лет"? Русский не ро... не устраивает, то что там нет "-" и "х" между "24" и "лет".
видимо у вас русский не родной? или у вас со зрением плохо?
21:22:16 18-10-2026
а что за болячки у него на коленках?
17:43:50 19-10-2026
Vitaliy (21:22:16 18-10-2026) а что за болячки у него на коленках?... Помню его по игре в ФК Носта. У него не только на ногах, но и часть лица более белого цвета. Возможно витилиго. Также надо лбом небольшая седина была.
10:14:22 19-10-2026
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