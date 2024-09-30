В ДТП с автобусом под Краснодаром пострадал 31 человек и один погиб

Следователи возбудили уголовное дело

30 сентября 2024, 07:45, ИА Амител

Кадр из видео / Фото: МЧС России

В Краснодарском крае при столкновении грузовика с автобусом пострадал 31 человек и один погиб. Госпитализированы 22 раненых, в том числе трое детей.

Как сообщает ТАСС, ДТП случилось вечером 29 сентября на автодороге Темрюк – Краснодар – граница Ставропольского края. Водитель грузовика выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с последующим возгоранием.

В автобусе было 49 болельщиков гандбольной команды. Водитель большегруза погиб.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.