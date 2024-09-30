В ДТП с автобусом под Краснодаром пострадал 31 человек и один погиб
Следователи возбудили уголовное дело
30 сентября 2024, 07:45, ИА Амител
В Краснодарском крае при столкновении грузовика с автобусом пострадал 31 человек и один погиб. Госпитализированы 22 раненых, в том числе трое детей.
Как сообщает ТАСС, ДТП случилось вечером 29 сентября на автодороге Темрюк – Краснодар – граница Ставропольского края. Водитель грузовика выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с последующим возгоранием.
В автобусе было 49 болельщиков гандбольной команды. Водитель большегруза погиб.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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