В два из трех сел Шипуновского района подали воду

Ремонтные работы продолжаются

10 ноября 2024, 17:25, ИА Амител

Ремонтные работы / Фото: Минстрой Алтайского края

В двух из трех сел Шипуновского района, пострадавших от аварии, возобновилась подача воды. Продолжаются работы по восстановлению водоснабжения, сообщает Министерство строительства Алтайского края.

На магистральном водопроводе Шипуново – Зеркалы диаметром 530 мм было устранено 12 аварийных ситуаций. Сегодня обнаружены еще два повреждения – в двух километрах от поселка Первомайского и рядом с полевым ручьем.

Для восстановления водоснабжения в села доставляются оборудование для горизонтально-направленного бурения ГНБ 200 м, д110 ПЭТ и трубы.

В селах Андреевка и Коробейниково вода подается с пониженным давлением, ведется наполнение резервуаров. В селе Урлапово водоснабжение ограничено. Во всех сельсоветах организован подвоз воды по заявкам. Ситуация находится под контролем властей и правоохранительных органов.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокурор района Андрей Митин провел разъяснительные встречи с жителями.

Из-за повторных аварий и опорожнения водопровода давление в системе снижено. Некоторые участки трубопровода проходят через болотистую местность и расположены в отдаленных районах, что затрудняло их поиск во время ливневых осадков.