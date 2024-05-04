В двух парках Барнаула начали подготовительные работы по благоустройству

В ближайшее время также начнут улучшать и парк "Юбилейный"

04 мая 2024, 12:40, ИА Амител

Пруд в парке "Изумрудный" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле в парке "Изумрудный" и на территории бывшего парка имени Ленина приступили к подготовительным работам по благоустройству, сообщили в мэрии.

В "Изумрудном" работы начались 2 мая: там уже проводят геодезические изыскания, готовятся к обустройству пешеходных дорожек и парковки, а также демонтируют существующие покрытия и обустраивают основания.

В бывшем парке имени Ленина работы начались 4-го числа. Здесь в первую очередь также проводятся геодезические изыскания, а в ближайшие дни завезут необходимые материалы, разберут существующие покрытия и опоры освещения.

"В течение лета здесь появятся обустроенные центральные пешеходные дорожки, вдоль них будет смонтировано освещение и установлены малые архитектурные формы, будут высажены новые деревья, благоустроены цветники и газоны", – отметили в пресс-службе.

Также добавили, что в ближайшее время к работам приступят и в парке "Юбилейный", где обустроят зоны активного отдыха, детские игровые комплексы, спортплощадки, продолжают благоустраивать пешеходные дорожки.

Работы в "Изумрудном" планируют завершить к началу сентября, а в парках имени Ленина и "Юбилейном" – до середины октября. Деньги на эти цели выделили по нацпроекту "Жилье и городская среда". "В этом году на создание комфортных городских пространств из федерального, краевого и городского бюджетов выделено более 200 млн рублей", – заключили в мэрии.