Стали известны предварительные итоги голосования по благоустройству общественных территорий в 2025 году. Барнаульцы проголосовали за создание нового парка

02 мая 2024, 13:20, ИА Амител

Пустырь за ТЦ "Европа"/ Фото: amic.ru

Пустырь за торговым центром "Европа" на ул. Шумакова, 9, в Барнауле предварительно победил в голосовании по выбору общественной территории для благоустройства в 2025 году. Теперь здесь появится парк 300-летия Барнаула. Второе место занял сквер на ул. Аванесова, а третье – сквер на площади Октября. Об этом amic.ru сообщили активисты территории-победителя.

Голосование по программе "Формирование комфортной городской среды" длилось с 15 марта по 30 апреля. В нем поучаствовало более 150 тысяч барнаульцев старше 14 лет.

1 мая в сообществе "Будущий парк 300-летия Барнаула" опубликовали пост о том, что, по предварительной информации, территория за "Европой" стала победителем голосования за объекты благоустройства по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". На сайте 22.gorodsreda.ru сказано, что создание парка 300-летия Барнаула поддержали 9408 человек. За сквер на ул. Аванесова проголосовал 7131 человек, а за сквер на площади Октября – 4071 человек. Если результаты верны, то это значит, что в 2025 году в Барнауле начнут создавать новый парк.

"Нельзя сказать, что это была легкая победа. Мы несколько раз наблюдали за тем, как конкуренты набирают ход, но все же территория за "Европой" оказалась впереди. Конечно, все объекты из списка достойны благоустройства – и сквер на Аванесова, и Сиреневый бульвар, и сквер на площади Октября, и остальные. И мы уверены, что они его получат. Но это место ждало преображения много лет, и все вместе мы сделали так, что мечта многих барнаульцев стала ближе к реализации", – рассказал активист Алексей Корчагин.

Сейчас архитекторы заканчивают создавать концепцию будущего парка. В ближайшее время они планируют представить ее публике.

Отметим, что пустырь за торговым центром "Европа" занимает около 15 га. В 1989 году там хотели обустроить парк 50-летия СССР, но воплотить идею в жизнь не удалось. В 2010 году на территории планировали построить "Национальную деревню", однако сделать этого также не получилось. В конце 2022 года появилась инициативная группа, которая выступила за создание парка на месте оврага. Она смогла добиться включения территории в список на голосование по благоустройству, а затем и ее победы. Почему барнаульцы голосовали за благоустройство пустыря и зачем там нужен парк, можно прочитать здесь.

Напомним, что в 2023 году в голосовании победила территория бывшего парка им. Ленина. Ее начнут благоустраивать в мае 2024 года, работы займут несколько лет. В этом году на парк выделят 49,6 млн рублей. Там положат новый асфальт и плиточное покрытие на дорожках, высадят газон, деревья и цветники, сделают освещение и установят лавочки и урны. Кроме того, для создания пешеходно-тропиночной сети в парке снесут 238 деревьев. При этом на всех этапах благоустройства будут появляться новые насаждения. В 2024 году там посадят 50 деревьев – это сосны, тополя, березы и ивы. После окончания благоустройства планируется выбрать для территории новое название.