В двух районах Алтайского края произошло аварийное отключение света

Специалисты работают над устранением проблемы

11 февраля 2025, 15:35, ИА Амител

Фото: Fré Sonneveld / unsplash.com

На высоковольтной линии Мамонтовского и Романовского районов Алтайского края произошло аварийное отключение электроэнергии.

Как сообщили в телеграм-канале мамонтовской администрации, специалисты работают над скорейшей подачей света жителям.

Что стало причиной аварии, не уточняется.

11 февраля жители трех улиц в центре Барнаула остались без холодной воды из-за работ на водопроводной сети.