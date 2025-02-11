В двух районах Алтайского края произошло аварийное отключение света
Специалисты работают над устранением проблемы
11 февраля 2025, 15:35, ИА Амител
Фото: Fré Sonneveld / unsplash.com
На высоковольтной линии Мамонтовского и Романовского районов Алтайского края произошло аварийное отключение электроэнергии.
Как сообщили в телеграм-канале мамонтовской администрации, специалисты работают над скорейшей подачей света жителям.
Что стало причиной аварии, не уточняется.
11 февраля жители трех улиц в центре Барнаула остались без холодной воды из-за работ на водопроводной сети.
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