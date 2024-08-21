В двух районах Барнаула отключат горячую воду с 21 по 23 августа
Ограничение затронет три проспекта и четыре улицы
21 августа 2024, 09:31, ИА Амител
Душ / Источник фото: unsplash.com
Часть жителей Октябрьского и Железнодорожного района Барнаула останется без горячей воды более чем на двое суток, сообщили в СГК.
Рабочие будут устранять три повреждения на магистральной теплосети и заменят два компенсатора в период с 10:00 21 августа до 14:00 23 августа.
Под временное отключение попадут дома по адресам:
21 августа без горячей воды также останутся некоторые жители улиц Монтажников, Кавалерийской, Кащеевой, Попова и Гущина.
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