Жители пяти улиц Барнаула останутся без горячей воды 21 августа

Ограничение затронет десятки домов

20 августа 2024, 15:15, ИА Амител

Водопроводная вода / Фото: unsplash.com

В Барнауле 21 августа на пяти улицах отключат горячую воду, сообщили в СГК.

Причина — текущий ремонт и установка нового оборудования на теплосетях в районе дома № 12 по улице Монтажников. "Специалисты смонтируют в трубопроводах секционные задвижки, которые сделают участок более гибким. Оборудование поможет локально отделять сеть при повреждениях. Под отключение будут попадать меньшее число жителей", — отметили энергетики.

Работы продлятся с 09:00 до 22:00 и затронут адреса:

ул. Монтажников, 4, 11/1, 11/2, 12, 14, 16, 3, 5, 7, 8, 6;

ул. Кавалерийская, 1, 3, 5, 7;

ул. Веры Кащеевой, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 17а, 19, 2, 21, 23/1, 23/2, 25, 3, 4, 4в, 6, 7, 8, 9;

ул. Попова, 10/1, 10/2, 2а, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2;

ул. Гущина, 154, 158, 160;

По некоторым из эти адресов горячей воды нет и 20 августа из-за испытаний теплосетей. Тем самым неудобства для этих жителей продлеваются еще на день.