В Дзержинске произошел пожар на территории завода "Сибур-нефтехим"
Жертв и пострадавших удалось не допустить, весь персонал эвакуирован
12 июля 2023, 22:15, ИА Амител
В промышленной зоне Дзержинска в Нижегородской области произошел пожар. Как сообщает ТАСС, инцидент произошел на заводе "Сибур-нефтехим".
"На производстве окиси этилена и гликолей "Сибур-нефтехима" произошло возгорание. Силы и средства экстренных служб осуществляют локализацию и ликвидацию последствий происшествия. Производство временно остановлено", — заявили на предприятии.
Жертв и пострадавших удалось не допустить, весь персонал эвакуирован. Факельное горение удалось ликвидировать, происходит охлаждение производственной установки. На месте задействованы 80 спасателей и 24 единицы техники.
Компания ведет мониторинг состояния воздуха силами лабораторий как предприятия, так и сторонних организаций. Для населения угрозы нет.
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