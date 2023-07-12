В Дзержинске произошел пожар на территории завода "Сибур-нефтехим"

Жертв и пострадавших удалось не допустить, весь персонал эвакуирован

12 июля 2023, 22:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В промышленной зоне Дзержинска в Нижегородской области произошел пожар. Как сообщает ТАСС, инцидент произошел на заводе "Сибур-нефтехим".

"На производстве окиси этилена и гликолей "Сибур-нефтехима" произошло возгорание. Силы и средства экстренных служб осуществляют локализацию и ликвидацию последствий происшествия. Производство временно остановлено", — заявили на предприятии.

Жертв и пострадавших удалось не допустить, весь персонал эвакуирован. Факельное горение удалось ликвидировать, происходит охлаждение производственной установки. На месте задействованы 80 спасателей и 24 единицы техники.

Компания ведет мониторинг состояния воздуха силами лабораторий как предприятия, так и сторонних организаций. Для населения угрозы нет.