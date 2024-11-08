ЕР перезапускает функционирование института сторонников

08 ноября 2024, 15:20, ИА Амител

"Единая Россия" / Фото: пресс-служба партии

В "Единой России" обсудили систему взаимодействия советов сторонников с исполнительными органами партии, задачи в партстроительстве и избирательных кампаниях. Эти темы затронули в Центральном исполкоме на семинаре-совещании для представителей региональных советов сторонников из всех регионов, сообщает сайт ER.ru.

Институт сторонников крайне важен для партии, отметил врио секретаря Генсовета Владимир Якушев на пленарном заседании семинара.

"Сегодня (согласно уставу партии. – Прим. ред.) все, кто хотят вступить в "Единую Россию", должны пройти через институт сторонников. Поэтому здесь находятся люди, разделяющие наши позиции. Мы поставили задачу сделать перезагрузку. Чтобы вы понимали, какие задачи стоят, что необходимо делать "на земле", – сказал он.

Врио секретаря Генсовета обозначил ключевые задачи института сторонников "Единой России". Это и электоральная работа, и поддержка участников СВО и членов их семей.

"Единая Россия" – самая многочисленная фракция в Госдуме. Во всем, что касается вопросов СВО, она выступает инициатором. Главное – когда инициативы идут "с земли", в том числе от сторонников, – поддержать, провести законопроект, чтобы решения превратились в нормы обязательного действия", – подчеркнул Владимир Якушев.

Кроме того, задача партии и сторонников – поддерживать развитие экономики страны. Особенно в условиях санкций. Эта ситуация вынуждает искать неординарные решения.

Владимир Якушев подчеркнул, что партия будет максимально поддерживать интерес некоммерческих организаций к институту сторонников и самой "Единой России". Один из способов это сделать – Центр поддержки гражданских инициатив при Центральном совете сторонников и помощь в участии в грантовых проектах.

Инициативы сторонников уже поддерживают. Например, врио секретаря Генсовета одобрил предложение о создании передвижных мастерских по протезированию, чтобы ускорить установку протезов бойцам. А еще – идею об обучении сельских учителей физкультуры для системы спортивной реабилитации участников спецоперации и предложение по развитию школьного курса "Основы безопасности и защита Родины".

"Будем дальше работать с Министерством просвещения по этой теме", – уточнил Владимир Якушев.

Участники семинара обсудили вопрос сокращения периода нахождения в сторонниках "Единой России" для получения членства в партии. Сейчас это полгода, других критериев отбора нет.

"Должен быть чек-лист или стандарт. Не должно быть так, что человек заявление написал, шесть месяцев пробыл сторонником и потом просто получил право вступить в партию", – подчеркнул Владимир Якушев.

Он также напомнил, что ранее аналогичные встречи состоялись с первичными отделениями "Единой России" и руководителями региональных исполкомов партии.

"Мы начали подготовку к большой федеральной кампании 2026. Обсуждали те идеологические вызовы, которые стоят сегодня перед нами. Коснулись многих технических вопросов: чего не хватает в работе, что необходимо усовершенствовать, как перезагрузить и синхронизировать нашу партийную инфраструктуру", – сказал Владимир Якушев.