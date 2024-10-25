"Единая Россия" поддержала проект бюджета страны в первом чтении

Члены партии проработали документ совместно с кабинетом министров

25 октября 2024, 16:00, ИА Амител

Владимир Якушев / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Федеральный бюджет на ближайшие три года включает финансирование всех социальных обязательств, предложений народной программы "Единой России", поддержку участников специальной военной операции и оборонной сферы. Об этом заявил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев. Партия работала над документом совместно с правительством и поддержала бюджет в первом чтении, как сообщает сайт партии "Единая Россия".

Социальная политика

По словам Якушева, социальная поддержка была и остается приоритетом главного финансового документа страны. Это позволяет реализовывать задачи, поставленные президентом. Например, индексировать пенсии работающим пенсионерам. Кстати, в следующем году средний размер страховой пенсии по старости составит 24 тысячи рублей.

10 трлн рублей направят на поддержку детей. По предложению партии проиндексируют и материнский капитал: 676 тысяч рублей за первого ребенка, 894 тысячи – за второго (если за первого он не был получен). Сохраняется семейная ипотека, принимается предложение партии о 100%-й оплате больничных для молодых родителей.

На программу "Единой России" и Минпросвещения по капремонту школ заложено 60 млрд рублей на каждый год. Кроме того, еще 15 млрд выделят дополнительно. Обновление проведут в 3,2 тыс. школ. К 2030 году появится более 100 новых детских садов. Еще более 800 – отремонтируют. Деньги на обновление получат и техникумы, к 2036 году в стране планируют построить 40 кампусов.

По инициативе партии регионы России в ближайшую шестилетку получат не менее трех тысяч автобусов. Поддержку окажут музеям, театрам, школам искусств – почти восьми тысячам учреждений. Программой "Земский работник культуры", которую инициировала "Единая Россия" и поддержал президент, воспользуются более 2,5 тыс. человек. Ежегодно будут строить не менее 350 спортивных комплексов и благоустраивать пять тысяч городских пространств.

Растет финансирование на здравоохранение. В бюджете запланированы ресурсы на модернизацию первичного звена, мероприятия по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Есть средства и на развитие инфраструктуры перинатальных центров, детских больниц, роддомов – около 80 млрд рублей. Будет реализована программа долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами – она охватит более 500 тысяч человек. По программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" поддержку получат свыше шести тысяч медиков.

Обеспечена поддержка регионов. В том числе механизм списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам. На инфраструктурные бюджетные кредиты предусмотрели по 250 млрд в 2025-м и последующие годы. Продолжатся программы расселения аварийного жилья и комплексного развития территорий.

Учесть интересы людей

"Между первым и вторым чтениями документа в Госдуме "Единая Россия" совместно с правительством РФ проработает поправки к проекту бюджета. Для этого в ближайшее время по поручению председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева пройдет заседание программной комиссии. Наша задача – максимально учесть интересы людей, чтобы цифры в статьях воплотились в конкретные программы и объекты", – сообщил Владимир Якушев.

Напомним, проект федерального бюджета на 2025-2027 годы предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность, поддержку участников СВО и их семей.

Работу над документом "Единая Россия" вела вместе с правительством. Обеспечены положения народной программы партии по строительству детсадов и школ, их капремонту, горячему питанию для младшеклассников. Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений, которую "Единая Россия" реализует с Минпросвещения. Предусмотрены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодёжи в науку – в соответствии с поручениями президента.

В сфере здравоохранения по инициативе "Единой России" обеспечены средства на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Продолжится программа модернизации первичного звена здравоохранения, формирования современной городской среды, комплексного развития сельских территорий. Начнется программа модернизации коммунальной инфраструктуры, предложения по которой "Единая Россия" представила в Минстрой.

Особое внимание в бюджете уделяется семьям с детьми – более 1,7 триллиона рублей предлагается выделить на программу улучшения жилищных условий этой категории граждан.