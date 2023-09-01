В "Единой России" рассказали о состоянии госпитализированного депутата Сокола

Врачи госпиталя диагностировали у политика венозный мезэнтериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость

01 сентября 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: "Единая Россия. Официально"

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак навестил депутата Госдумы Сергея Сокола, которого экстренно госпитализировали накануне в Москве. Согласно публикации в Telegram-канале "Единой России", врачи госпиталя диагностировали у политика венозный мезэнтериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость.

"Ночью навестил Сергея. Состояние тяжелое. Поговорил с врачами. Ждем результатов консилиума", — рассказал Турчак.

Напомним, что в четверг, 31 августа, Сокол работал в Москве. Там он провел встречу с зампредом правительства РФ и представителями кабмина, а также представил стратегию развития республики Хакасия до 2035 года — политик является кандидатом на выборы главы региона. Он основной конкурент действующего главы, члена КПРФ Валентина Коновалова.

Как сообщали СМИ, вечером мужчине резко стало плохо. Его госпитализировали в реанимацию московского госпиталя имени Вишневского.