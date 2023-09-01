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В Москве экстренно госпитализировали депутата Госдумы Сергея Сокола

Политик находится в реанимации московского госпиталя имени Вишневского, медики собрали врачебную комиссию

01 сентября 2023, 06:28, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутата Госдумы Сергея Сокола, кандидата на пост главы Хакасии Сергея Сокола экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Единой России". 

Как сообщает ТАСС, врачи диагностировали у него обострение после перенесенного в июле перитонита. Сейчас он находится в реанимации. 

В четверг, 31 августа, Сокол работал в Москве. Он рассказал, что провел встречу с зампредом правительства РФ и представителями кабмина. Там Сокол представил стратегию развития республики до 2035 года. 

По словам источника, вечером ему резко стало плохо. Сейчас он находится в реанимации московского госпиталя имени Вишневского, медики собрали врачебную комиссию. 

Напомним, что в июле его госпитализировали в горбольницу Абакана — там ему провели операцию. Около недели он провел в реанимации. 1 августа его выписали.

Сокол является кандидатом на выборах главы республики Хакасия. Он является основным конкурентом действующего главы, члена КПРФ Валентина Коновалова. Политик выдвинулся от партии "Единая Россия".

Происшествия депутаты

Комментарии 2

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Гость

08:56:22 01-09-2023

сожаления для этого типа людей нет

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Гость

09:45:17 01-09-2023

Ну и в чём и для чего эта новость? У человека кишечные паразиты. Человек неправильно питается. Чтобы это понять, достаточно мельком взглянуть на его фото. Таких сейчас полным-полно. Всё, что требовалось, чтобы избежать происходящего - правильно питаться.

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