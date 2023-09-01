В Москве экстренно госпитализировали депутата Госдумы Сергея Сокола
Политик находится в реанимации московского госпиталя имени Вишневского, медики собрали врачебную комиссию
01 сентября 2023, 06:28, ИА Амител
Депутата Госдумы Сергея Сокола, кандидата на пост главы Хакасии Сергея Сокола экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Единой России".
Как сообщает ТАСС, врачи диагностировали у него обострение после перенесенного в июле перитонита. Сейчас он находится в реанимации.
В четверг, 31 августа, Сокол работал в Москве. Он рассказал, что провел встречу с зампредом правительства РФ и представителями кабмина. Там Сокол представил стратегию развития республики до 2035 года.
По словам источника, вечером ему резко стало плохо. Сейчас он находится в реанимации московского госпиталя имени Вишневского, медики собрали врачебную комиссию.
Напомним, что в июле его госпитализировали в горбольницу Абакана — там ему провели операцию. Около недели он провел в реанимации. 1 августа его выписали.
Сокол является кандидатом на выборах главы республики Хакасия. Он является основным конкурентом действующего главы, члена КПРФ Валентина Коновалова. Политик выдвинулся от партии "Единая Россия".
08:56:22 01-09-2023
сожаления для этого типа людей нет
09:45:17 01-09-2023
Ну и в чём и для чего эта новость? У человека кишечные паразиты. Человек неправильно питается. Чтобы это понять, достаточно мельком взглянуть на его фото. Таких сейчас полным-полно. Всё, что требовалось, чтобы избежать происходящего - правильно питаться.