Всего в ЕР насчитывается 86 тысяч "первичек"

04 июля 2024, 12:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба "Единой России"

Как сообщает сайт ER.ru, "Единая Россия" на заседании генсовета под председательством Дмитрия Медведева создала совет первичных отделений партии. В него вошли представители всех 89 регионов.

"Текущий год объявлен годом первичных отделений партии. Секретари отделений партии, наши активисты, – это наша опора во всем. Люди, которые на земле занимаются решением важнейших партийных и государственных задач. Они лучше всего знают о проблемах, которые существуют в территориях", – подчеркнул председатель "Единой России".

Он отметил, что совет "первичек" должен стать площадкой, на которой секретари будут обсуждать свои идеи и предлагать их руководству ЕР. "Нужно без бюрократических проволочек донести эти предложения до коллег на муниципальном, региональном и федеральном уровнях", – сказал Дмитрий Медведев.

Руководитель центрального исполкома ЕР Александр Сидякин отметил, что совет "первичек" будет проходить регулярную ротацию, чтобы к его работе можно было привлечь как можно больше людей. "В первом составе совета 54% мужчин, 46% женщин, 30% молодежи. Семь секретарей "первичек" – участники специальной военной операции", – рассказал Сидякин. Он также напомнил, что всего в "Единой России" 86 тысяч первичных отделений.

В течение года партия уделяет особое внимание обучению секретарей первичных отделений. Оно будет проходить на базе высшей партийной школы. Будет внедрена обновленная система мотивации и "кадрового роста". Также ежегодно ЕР проводит конкурс общественно значимых проектов первичных отделений.

Секретарь Алтайского реготделения ЕР Александр Романенко отметил, что в регионе насчитывается 1684 первичных отделения партии. Они объединяют в себе более 31 тысячи членов и 21 тысячу сторонников.