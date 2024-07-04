В "Единой России" рассказали о запуске совета первичных отделений партии
Всего в ЕР насчитывается 86 тысяч "первичек"
04 июля 2024, 12:00, ИА Амител
Как сообщает сайт ER.ru, "Единая Россия" на заседании генсовета под председательством Дмитрия Медведева создала совет первичных отделений партии. В него вошли представители всех 89 регионов.
"Текущий год объявлен годом первичных отделений партии. Секретари отделений партии, наши активисты, – это наша опора во всем. Люди, которые на земле занимаются решением важнейших партийных и государственных задач. Они лучше всего знают о проблемах, которые существуют в территориях", – подчеркнул председатель "Единой России".
Он отметил, что совет "первичек" должен стать площадкой, на которой секретари будут обсуждать свои идеи и предлагать их руководству ЕР. "Нужно без бюрократических проволочек донести эти предложения до коллег на муниципальном, региональном и федеральном уровнях", – сказал Дмитрий Медведев.
Руководитель центрального исполкома ЕР Александр Сидякин отметил, что совет "первичек" будет проходить регулярную ротацию, чтобы к его работе можно было привлечь как можно больше людей. "В первом составе совета 54% мужчин, 46% женщин, 30% молодежи. Семь секретарей "первичек" – участники специальной военной операции", – рассказал Сидякин. Он также напомнил, что всего в "Единой России" 86 тысяч первичных отделений.
В течение года партия уделяет особое внимание обучению секретарей первичных отделений. Оно будет проходить на базе высшей партийной школы. Будет внедрена обновленная система мотивации и "кадрового роста". Также ежегодно ЕР проводит конкурс общественно значимых проектов первичных отделений.
Секретарь Алтайского реготделения ЕР Александр Романенко отметил, что в регионе насчитывается 1684 первичных отделения партии. Они объединяют в себе более 31 тысячи членов и 21 тысячу сторонников.
"В 2023 году мы провели большую работу по их перезагрузке: создали новые там, где это было нужно, обновили состав секретарей. Могу сказать, что наши "первички" живут и работают достаточно активно: проводят мероприятия, участвуют в конференциях местных и регионального отделений, почти каждый год побеждают в федеральных конкурсах "первичек". Это действительно наша опора, ведь именно это уровень - наиболее близок к избирателям. Секретари первичных отделений - это лидеры мнений, на которых ориентируются остальные члены партии, они участвуют в избирательных кампаниях всех уровней", - подчеркнул Романенко.
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