В ЕГЭ по истории включат задания о СВО

Изменения вступят в силу после того, как появятся соответствующие учебники

16 апреля 2023, 21:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В ЕГЭ по истории появятся вопросы о спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

"Как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы, в которых этот материал должен изучаться, в КИМ ГИА соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного материала", – сказано в сообщении.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял о том, что учебники по истории с разделом о СВО массово будут включены в программу в 2024-2025 годах.