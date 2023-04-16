В ЕГЭ по истории включат задания о СВО
Изменения вступят в силу после того, как появятся соответствующие учебники
16 апреля 2023, 21:32, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В ЕГЭ по истории появятся вопросы о спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
"Как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы, в которых этот материал должен изучаться, в КИМ ГИА соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного материала", – сказано в сообщении.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял о том, что учебники по истории с разделом о СВО массово будут включены в программу в 2024-2025 годах.
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