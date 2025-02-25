В Екатеринбурге коллекторы пытались взыскать долг умершего военнослужащего с его матери

Кредиторы отказывались списывать задолженность, пока к делу не подключилась прокуратура

25 февраля 2025, 13:05, ИА Амител

Гора рублей / Фото: amic.ru

Коллекторы перевели долг погибшего бойца спецоперации на его мать в Екатеринбурге. Как сообщает Tagilcity.ru, женщина обращалась с просьбой снять долговое обязательство, однако сборщики долгов отказывались. До общения с прокуратурой.

12 лет назад мужчина взял микрозаем на 75 тысяч рублей. В положенный срок он деньги не вернул, и ему насчитали задолженность в размере более 90 тысяч рублей. В 2020 году банк передал коллекторам право на взыскание.

После начала спецоперации должник подписал контракт и отправился в зону боевых действий. Во время исполнения военных обязанностей мужчина погиб. Мать погибшего подала в организацию заявление с просьбой прекратить взыскание средств с нее, но фирма отказала в прекращении требования выплат.

В результате к делу подключилась прокуратура Свердловской области. Они провели совещание совместно с коллекторами, на котором объяснили им нормы законодательства. После этого кредитные обязательства с наследников погибшего участника СВО сняли.