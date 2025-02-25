В Екатеринбурге коллекторы пытались взыскать долг умершего военнослужащего с его матери
Кредиторы отказывались списывать задолженность, пока к делу не подключилась прокуратура
25 февраля 2025, 13:05, ИА Амител
Коллекторы перевели долг погибшего бойца спецоперации на его мать в Екатеринбурге. Как сообщает Tagilcity.ru, женщина обращалась с просьбой снять долговое обязательство, однако сборщики долгов отказывались. До общения с прокуратурой.
12 лет назад мужчина взял микрозаем на 75 тысяч рублей. В положенный срок он деньги не вернул, и ему насчитали задолженность в размере более 90 тысяч рублей. В 2020 году банк передал коллекторам право на взыскание.
После начала спецоперации должник подписал контракт и отправился в зону боевых действий. Во время исполнения военных обязанностей мужчина погиб. Мать погибшего подала в организацию заявление с просьбой прекратить взыскание средств с нее, но фирма отказала в прекращении требования выплат.
В результате к делу подключилась прокуратура Свердловской области. Они провели совещание совместно с коллекторами, на котором объяснили им нормы законодательства. После этого кредитные обязательства с наследников погибшего участника СВО сняли.
13:12:19 25-02-2025
на котором объяснили им нормы законодательства --- вообще интересно, какие нормы? Там конкретно про участников СВО? Потому что в ином случае долг переходит на наследника, это факт. Если он не отказывается от наследства
13:27:37 25-02-2025
Тут акцент на коллекторах
У коллекторов нет договора о приобретении долга, подтвержденного оплатой первоначальному держателю. Ничтожны требования.
15:31:19 25-02-2025
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