В Екатеринбурге женщина мгновенно умерла после укола в голову в частной клинике
Невролог хотел усилить лечение
20 ноября 2024, 13:33, ИА Амител
В Екатеринбурге у 62-летней женщины остановилось сердце сразу после укола в частном медицинском центре. Об этом e1.ru рассказал адвокат, представляющий интересы родных погибшей.
Три года назад женщина обратилась к врачу с жалобой на боль в области виска. До этого ей поставили артроз височно-нижнечелюстного сустава.
Невролог, который принял пациентку, предложил ей для снятия боли инъекции лидокаина и дипроспана. Женщине поставили уколы в область височно-нижнечелюстного сустава со стороны лица. Ей полегчало.
"Спустя две недели женщина приехала на повторный прием. Невролог предложила усилить эффект и добавить третий препарат – ультракаин Д-С. Пациентка доверилась врачу и спокойно согласилась", – рассказало издание.
Как только врач достала иглу, женщина потеряла сознание. У нее случилась мгновенная остановка сердца. Позже патологоанатом заявил, что пациентка умерла от анафилактического шока – аллергической реакции на препарат.
Родные пациентки обратились в суд и выиграли дело.
13:43:03 20-11-2024
Сколько народу мрёт от подобной халатности в государственных клиниках, со счёту сбиться можно. Дело не в формате организации, частная или государственная. Дело в халатности и непрофессионализме.
16:09:06 20-11-2024
Гость (13:43:03 20-11-2024) Сколько народу мрёт от подобной халатности в государственных... Так откуда профессионалам взяться?
15:13:50 20-11-2024
Артроз лечит невролог? У неё денег много было? Это к хирургу в свою поликлинику. Её, конечно, жалко, но голову-то надо свою иметь.
16:10:12 20-11-2024
Гость (15:13:50 20-11-2024) Артроз лечит невролог? У неё денег много было? Это к хирургу... Для укола в неё
15:50:58 20-11-2024
Как только врач достала иглу, женщина потеряла сознание. ///откуда достала, после прочтения понятно, достала иглу из шкафа
19:10:01 20-11-2024
анафилактический шок я еле перенес..лидокаин+цефтриаксон....тяжкая штука...