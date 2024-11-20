НОВОСТИПроисшествия

В Екатеринбурге женщина мгновенно умерла после укола в голову в частной клинике

Невролог хотел усилить лечение

20 ноября 2024, 13:33, ИА Амител

Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/647862
Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/647862

В Екатеринбурге у 62-летней женщины остановилось сердце сразу после укола в частном медицинском центре. Об этом e1.ru рассказал адвокат, представляющий интересы родных погибшей.

Три года назад женщина обратилась к врачу с жалобой на боль в области виска. До этого ей поставили артроз височно-нижнечелюстного сустава.

Невролог, который принял пациентку, предложил ей для снятия боли инъекции лидокаина и дипроспана. Женщине поставили уколы в область височно-нижнечелюстного сустава со стороны лица. Ей полегчало.

"Спустя две недели женщина приехала на повторный прием. Невролог предложила усилить эффект и добавить третий препарат – ультракаин Д-С. Пациентка доверилась врачу и спокойно согласилась", – рассказало издание.

Как только врач достала иглу, женщина потеряла сознание. У нее случилась мгновенная остановка сердца. Позже патологоанатом заявил, что пациентка умерла от анафилактического шока – аллергической реакции на препарат.

Родные пациентки обратились в суд и выиграли дело.

Головная боль / Фото: pxhere.com/ru/photo/775659

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НОВОСТИЗдоровье
Происшествия суд медицина Медики

Комментарии 6

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Гость

13:43:03 20-11-2024

Сколько народу мрёт от подобной халатности в государственных клиниках, со счёту сбиться можно. Дело не в формате организации, частная или государственная. Дело в халатности и непрофессионализме.

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Гость

16:09:06 20-11-2024

Гость (13:43:03 20-11-2024) Сколько народу мрёт от подобной халатности в государственных... Так откуда профессионалам взяться?

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Гость

15:13:50 20-11-2024

Артроз лечит невролог? У неё денег много было? Это к хирургу в свою поликлинику. Её, конечно, жалко, но голову-то надо свою иметь.

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Гость

16:10:12 20-11-2024

Гость (15:13:50 20-11-2024) Артроз лечит невролог? У неё денег много было? Это к хирургу... Для укола в неё

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Гость

15:50:58 20-11-2024

Как только врач достала иглу, женщина потеряла сознание. ///откуда достала, после прочтения понятно, достала иглу из шкафа

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Санечек

19:10:01 20-11-2024

анафилактический шок я еле перенес..лидокаин+цефтриаксон....тяжкая штука...

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