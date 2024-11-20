Невролог хотел усилить лечение

20 ноября 2024, 13:33, ИА Амител

Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/647862

В Екатеринбурге у 62-летней женщины остановилось сердце сразу после укола в частном медицинском центре. Об этом e1.ru рассказал адвокат, представляющий интересы родных погибшей.

Три года назад женщина обратилась к врачу с жалобой на боль в области виска. До этого ей поставили артроз височно-нижнечелюстного сустава.

Невролог, который принял пациентку, предложил ей для снятия боли инъекции лидокаина и дипроспана. Женщине поставили уколы в область височно-нижнечелюстного сустава со стороны лица. Ей полегчало.

"Спустя две недели женщина приехала на повторный прием. Невролог предложила усилить эффект и добавить третий препарат – ультракаин Д-С. Пациентка доверилась врачу и спокойно согласилась", – рассказало издание.

Как только врач достала иглу, женщина потеряла сознание. У нее случилась мгновенная остановка сердца. Позже патологоанатом заявил, что пациентка умерла от анафилактического шока – аллергической реакции на препарат.

Родные пациентки обратились в суд и выиграли дело.