Макрон объяснил пощечину, которую получил от жены

Сперва в Елисейском дворце отрицали подлинность кадров

26 мая 2025, 20:59, ИА Амител

Флаг Франции / Фото: unsplash.com / Rafael Garcin

Президент Франции Эммануэль Макрон попытался оправдаться после скандала с пощечиной, полученной от жены Брижит. Как сообщает РИА Новости, он сказал, что они просто "дурачились".

"Мы препирались, а скорее даже дурачились с моей супругой, но, к моему удивлению, это стало своего рода планетарной катастрофой. Люди говорят много глупостей. Надо, чтобы все успокоились", — сказал он журналистам во время визита во Вьетнам.

Отметим, что ранее в Елисейском дворце подтвердили подлинность видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от своей супруги Брижит. Как сообщает телеканал RMC, там назвали произошедшее супружеской ссорой. Сначала администрация французского лидера отрицала факт инцидента – утверждали, что видео якобы сделано с помощью нейросети. Однако позднее в пресс-службе подтвердили, что ролик настоящий.

Как сообщает "Газета.ru", неназванный друг Макрона заявил, что политик позволил себе "немного подурачиться" с женой перед началом турне. Он считает, что инцидент слишком незначителен, чтобы дать сторонникам теорий заговора больше "пищи для размышлений".