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Макрон объяснил пощечину, которую получил от жены

Сперва в Елисейском дворце отрицали подлинность кадров

26 мая 2025, 20:59, ИА Амител

Флаг Франции / Фото: unsplash.com / Rafael Garcin
Флаг Франции / Фото: unsplash.com / Rafael Garcin

Президент Франции Эммануэль Макрон попытался оправдаться после скандала с пощечиной, полученной от жены Брижит. Как сообщает РИА Новости, он сказал, что они просто "дурачились".

"Мы препирались, а скорее даже дурачились с моей супругой, но, к моему удивлению, это стало своего рода планетарной катастрофой. Люди говорят много глупостей. Надо, чтобы все успокоились", — сказал он журналистам во время визита во Вьетнам.

Отметим, что ранее в Елисейском дворце подтвердили подлинность видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от своей супруги Брижит. Как сообщает телеканал RMC, там назвали произошедшее супружеской ссорой. Сначала администрация французского лидера отрицала факт инцидента – утверждали, что видео якобы сделано с помощью нейросети. Однако позднее в пресс-службе подтвердили, что ролик настоящий.

Как сообщает "Газета.ru", неназванный друг Макрона заявил, что политик позволил себе "немного подурачиться" с женой перед началом турне. Он считает, что инцидент слишком незначителен, чтобы дать сторонникам теорий заговора больше "пищи для размышлений".

Происшествия Политика

Комментарии 9

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Гость

21:26:10 26-05-2025

так может вьетнамцам с женой переговоры вести?

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гость

22:45:07 26-05-2025

Гость (21:26:10 26-05-2025) так может вьетнамцам с женой переговоры вести?... Ей нельзя и так скажут по заданию Кремля Микрону втащила))

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Гость

09:40:25 27-05-2025

гость (22:45:07 26-05-2025) Ей нельзя и так скажут по заданию Кремля Микрону втащила))... В соцсетях много комментов "наша бабка, наш агент!"

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Гость

21:26:25 26-05-2025

Монику всё равно не скоро ещё кто-то превзойдёт

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Гость

21:40:40 26-05-2025

Нечего гадать на кофейной гуще - пусть развеет сомнения сама Брижит: всерьёз ли дала пощёчину муженьку или в шутку?

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Гость

22:18:17 26-05-2025

Из цветущего сада во вьетнамские джунгли.А там обезьянки дурачатся.

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Гость

23:07:15 26-05-2025

У Брижит при виде вьетнамских джунглей раздулись ноздри, через которые начал поступать запах древних предков. Вот она лапы и распустила.

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Гость

23:52:09 26-05-2025

Чапалах от жены выхватил, прилюдно, а сейчас ерзает)).

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Гость

07:49:12 27-05-2025

Как раз перед этим рассказывал какой он жесткмий. Жена дуло залепила

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