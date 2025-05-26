Макрон объяснил пощечину, которую получил от жены
Сперва в Елисейском дворце отрицали подлинность кадров
26 мая 2025, 20:59, ИА Амител
Президент Франции Эммануэль Макрон попытался оправдаться после скандала с пощечиной, полученной от жены Брижит. Как сообщает РИА Новости, он сказал, что они просто "дурачились".
"Мы препирались, а скорее даже дурачились с моей супругой, но, к моему удивлению, это стало своего рода планетарной катастрофой. Люди говорят много глупостей. Надо, чтобы все успокоились", — сказал он журналистам во время визита во Вьетнам.
Отметим, что ранее в Елисейском дворце подтвердили подлинность видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от своей супруги Брижит. Как сообщает телеканал RMC, там назвали произошедшее супружеской ссорой. Сначала администрация французского лидера отрицала факт инцидента – утверждали, что видео якобы сделано с помощью нейросети. Однако позднее в пресс-службе подтвердили, что ролик настоящий.
Как сообщает "Газета.ru", неназванный друг Макрона заявил, что политик позволил себе "немного подурачиться" с женой перед началом турне. Он считает, что инцидент слишком незначителен, чтобы дать сторонникам теорий заговора больше "пищи для размышлений".
21:26:10 26-05-2025
так может вьетнамцам с женой переговоры вести?
22:45:07 26-05-2025
Гость (21:26:10 26-05-2025) так может вьетнамцам с женой переговоры вести?... Ей нельзя и так скажут по заданию Кремля Микрону втащила))
09:40:25 27-05-2025
гость (22:45:07 26-05-2025) Ей нельзя и так скажут по заданию Кремля Микрону втащила))... В соцсетях много комментов "наша бабка, наш агент!"
21:26:25 26-05-2025
Монику всё равно не скоро ещё кто-то превзойдёт
21:40:40 26-05-2025
Нечего гадать на кофейной гуще - пусть развеет сомнения сама Брижит: всерьёз ли дала пощёчину муженьку или в шутку?
22:18:17 26-05-2025
Из цветущего сада во вьетнамские джунгли.А там обезьянки дурачатся.
23:07:15 26-05-2025
У Брижит при виде вьетнамских джунглей раздулись ноздри, через которые начал поступать запах древних предков. Вот она лапы и распустила.
23:52:09 26-05-2025
Чапалах от жены выхватил, прилюдно, а сейчас ерзает)).
07:49:12 27-05-2025
Как раз перед этим рассказывал какой он жесткмий. Жена дуло залепила