НОВОСТИПолитика

Жена дала пощечину Макрону во время визита во Вьетнам. Видео

"Неудобный" момент попал на камеры

26 мая 2025, 16:34, ИА Амител

Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от жены Брижит во время визита во Вьетнам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел, когда политик собирался спускаться по трапу. Помощник открыл дверь и в объектив телекамеры попал Макрон, который разговаривал с супругой. В этот момент женщина ударила его по лицу, от чего французский президент развернулся и увидел, что за ним наблюдают журналисты.

Что послужило причиной произошедшего – неизвестно.

Политика

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

16:39:51 26-05-2025

Бабушки всегда так поступают с непослушными мальчиками.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:44:05 26-05-2025

пес его знат как было ))
мож бабка совсем плаха стала и в пансионат выпрашивает, а может этот шнырь почтенную мамзель уже прикалебал ))
поди знай, чем они там на пару с зелей, обнюхавшись занимаются.
да и мож не бабка это вовсе, а переодетый дедка.
вообщем их бахатых не разберешь

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:18 26-05-2025

На его месте должен быть Прохор Шаляпин.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

16:50:55 26-05-2025

"Дама" хотела на "Канары", а самолет приземлился в Ханое.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:01:59 26-05-2025

Бабушка козлика очень любила! Вот как? Вот так! Очень любила бабка козла!(С)

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:09:48 26-05-2025

Панин опять бухает по-ходу

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:10:06 26-05-2025

Из Парижа в Ханой долгий путь даже на самолëте...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:25:06 26-05-2025

В первобытные времена джентельмены в пещеру вперед пропускали дам. А вдруг там дикий медведь.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:25:06 26-05-2025

Удалось посмотреть видео, на многих ресурсах уже недоступно. Какая там пощечина! Бабка зарядила кулаком в нос паршивцу!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:03:31 26-05-2025

Гость (17:25:06 26-05-2025) Удалось посмотреть видео, на многих ресурсах уже недоступно.... Кто так бьет, эээхх левый сбоку правый в челюсть))

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:31:58 26-05-2025

А там точно бабка Макрон была? А то м.б. ему стюард всек из за непристойного предложения?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:44:24 26-05-2025

Сценка Эммануэль в самолёте.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:01:06 26-05-2025

этот пацан по-моему пьяный или удолбался, недано же засекли его с дозой в пакетике

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:23:10 26-05-2025

Бьет значит любит.

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров