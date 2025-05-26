Жена дала пощечину Макрону во время визита во Вьетнам. Видео
"Неудобный" момент попал на камеры
26 мая 2025, 16:34, ИА Амител
Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от жены Брижит во время визита во Вьетнам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел, когда политик собирался спускаться по трапу. Помощник открыл дверь и в объектив телекамеры попал Макрон, который разговаривал с супругой. В этот момент женщина ударила его по лицу, от чего французский президент развернулся и увидел, что за ним наблюдают журналисты.
Что послужило причиной произошедшего – неизвестно.
16:39:51 26-05-2025
Бабушки всегда так поступают с непослушными мальчиками.
16:44:05 26-05-2025
пес его знат как было ))
мож бабка совсем плаха стала и в пансионат выпрашивает, а может этот шнырь почтенную мамзель уже прикалебал ))
поди знай, чем они там на пару с зелей, обнюхавшись занимаются.
да и мож не бабка это вовсе, а переодетый дедка.
вообщем их бахатых не разберешь
16:50:18 26-05-2025
На его месте должен быть Прохор Шаляпин.
16:50:55 26-05-2025
"Дама" хотела на "Канары", а самолет приземлился в Ханое.
17:01:59 26-05-2025
Бабушка козлика очень любила! Вот как? Вот так! Очень любила бабка козла!(С)
17:09:48 26-05-2025
Панин опять бухает по-ходу
17:10:06 26-05-2025
Из Парижа в Ханой долгий путь даже на самолëте...
17:25:06 26-05-2025
В первобытные времена джентельмены в пещеру вперед пропускали дам. А вдруг там дикий медведь.
17:25:06 26-05-2025
Удалось посмотреть видео, на многих ресурсах уже недоступно. Какая там пощечина! Бабка зарядила кулаком в нос паршивцу!
23:03:31 26-05-2025
Гость (17:25:06 26-05-2025) Удалось посмотреть видео, на многих ресурсах уже недоступно.... Кто так бьет, эээхх левый сбоку правый в челюсть))
17:31:58 26-05-2025
А там точно бабка Макрон была? А то м.б. ему стюард всек из за непристойного предложения?
17:44:24 26-05-2025
Сценка Эммануэль в самолёте.
18:01:06 26-05-2025
этот пацан по-моему пьяный или удолбался, недано же засекли его с дозой в пакетике
19:23:10 26-05-2025
Бьет значит любит.