Жена дала пощечину Макрону во время визита во Вьетнам. Видео

"Неудобный" момент попал на камеры

26 мая 2025, 16:34, ИА Амител

Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от жены Брижит во время визита во Вьетнам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел, когда политик собирался спускаться по трапу. Помощник открыл дверь и в объектив телекамеры попал Макрон, который разговаривал с супругой. В этот момент женщина ударила его по лицу, от чего французский президент развернулся и увидел, что за ним наблюдают журналисты.

Что послужило причиной произошедшего – неизвестно.