В Елисейском дворце попытались оправдаться за видео с Макроном и Мерцем

Там утверждают, что французский президент прятал салфетку, а не сверток с наркотиками

12 мая 2025, 18:30, ИА Амител

Флаг Франции / Фото: unsplash.com / Rafael Garcin

"Враги Франции" пытаются выставить носовой платок президента Эммануэля Макрона за сверток с наркотиками. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил Елисейский дворец, комментируя скандал вокруг Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца.

В ролике, который опубликовало агентство Associated Press, – Макрон, Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск. На кадрах на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем – что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер политики попытались спрятать эти предметы. В соцсетях предположили, что это могли быть кокаин и аксессуар для его употребления.

"Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит настолько далеко, что выставляет простую бумажную салфетку наркотиками", – заявили в Елисейском дворце.

Он указал на то, что подобные "фейковые новости" распространяют "враги Франции, как внешние, так и внутренние".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что судьбу Европы решают во всех смыслах "зависимые временщики". Сами кадры, по ее оценке, показывают завесу "смрадного шабаша".