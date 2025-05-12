Захарова прокомментировала "сахар", который от журналистов прятали Макрон и Мерц в поезде

По словам дипломата, судьбу Европы решают во всех смыслах "зависимые временщики"

12 мая 2025, 12:00, ИА Амител

Мария Захарова / Кадр из видео на официальном канале МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала видео с президентом Франции, премьер-министром Британии и канцлером ФРГ, сделанное в поезде во время поездки в Киев. Об этом сообщает ТАСС.

В ролике, который опубликовало агентство Associated Press, запечатлены президент Франции Эммануэль Макрон, премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, а также канцлер Германии Фридрих Мерц в купе поезда. На кадрах на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем – что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер политики попытались спрятать эти предметы. В соцсетях предположили, что это могли быть кокаин и аксессуар для его употребления.

"Толкнув Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и... дунули. Видимо, настолько, что забыли убрать причиндалы", – заявила Захарова.

Она отметила, что судьбу Европы решают во всех смыслах "зависимые временщики". Сами кадры показывают завесу "смрадного шабаша". Также официальный представитель МИД указала, что еще в 2022 году на ее вопрос о поставках оружия "неуравновешенному наркоману Зеленскому" западный посол ответил, что "для ЕС это нормальное явление – многие главы государств употребляют".

Отметим, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев также прокомментировал кадры. Он отметил, что если это не сахар, а "что-то другое", то это объясняет множество недавних "идей и предложений".