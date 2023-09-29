В ЕР сообщили о восстановлении промышленности и сельского хозяйства в новых регионах

С момента воссоединения новых регионов с Россией прошел год. Чем он запомнился россиянам?

29 сентября 2023, 14:45, ИА Амител

Промышленность / Фото: senivpetro / Freepik

30 сентября страна впервые отмечает новую историческую дату. Год назад жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей на референдумах приняли решение о присоединении к России. В честь этого события в 2023 году президент учредил новый праздник – День воссоединения новых регионов с Российской Федерацией, сообщает сайт ER.ru.

Гуманитарная помощь

С первых дней СВО "Единая Россия" постоянно находится здесь с гуманитарной миссией. Фракция партии в Госдуме обеспечила законодательную интеграцию ЛДНР, Запорожской области и Херсонщины в правовое поле РФ и помогает внедрять механизмы социальной и господдержки. Представители партии обеспечивали наблюдение в ходе референдума.

"Жители наших новых регионов всегда ассоциировали себя с Россией. И тот факт, что они с готовностью и желанием голосовали на референдуме, говорит, что они ждали восстановления исторической справедливости. Они чувствовали и чувствуют каждый день поддержку нашей большой страны, видят, какими темпами идет строительство, как проходит интеграция, как возвращается мирная жизнь, сами в этом участвуют. Появляются новые сервисы. Например, портал "Я в России", который Минцифры создало по предложению "Единой России" и который в удобном формате представляет госуслуги", – отметил руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин.

Он подчеркнул, что партия продолжает помогать жителям: доставляет продукты, стройматериалы, лекарства, оказывает адресную помощь, организует мероприятия для детей.

"За все это время мы привезли более 76 тысяч тонн гуманитарной помощи. Постоянно действуют пункты ее выдачи во всех четырех регионах, а в ЛНР организованы и дополнительные площадки, которые партия открыла вместе с фондом "Ридовка Помогает!" – сказал Александр Сидякин.

Руководитель Центрального исполкома напомнил, что "Единая Россия" была первой среди политических партий в новых регионах не только с гуманитарной миссией.

"Мы первыми создали сеть региональных, местных и первичных отделений. Сейчас общая численность членов "Единой России" в новых субъектах превышает 160 тысяч человек", – подчеркнул Сидякин.

Промышленное развитие

Он также пояснил, что воссоединение новых регионов с Россией перспективно для страны в целом. В первую очередь, для развития ее промышленного потенциала и продовольственной безопасности.

"Буквально накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект "Единой России", который упростит создание промышленных парков в новых регионах, ускорит его. Значит, у инвесторов появится больше возможностей, у людей – работа, а у экономики страны – дополнительные доходы. Только в ДНР планируется развивать крупные холдинги Харцызский трубный завод, Силур, Донпромкабель, Донецкгормаш, заводы "Азовэлектросталь", "Энергоспецмаш". Будет восстанавливаться угольная промышленность, машиностроение, добыча полезных ископаемых. И, конечно, сельское хозяйство", – сказал Александр Сидякин.

Вернуться домой

Комбат батальона "Спарта", председатель Народного совета ДНР Артем Жога (был в тройке лидеров списка "Единой России" на выборах, – прим. ред.), говоря о значении воссоединения с Россией, подчеркнул, что оно дало людям возможность осуществить мечту о возвращении домой и получить заботу со стороны государства, которой у них не было при киевской власти.

"Теперь у наших жителей есть социальные гарантии, возможности для качественного образования, патриотического воспитания на примерах наших дедов, участников Великой Отечественной войны", – сказал он.

Эту позицию разделяет и председатель Херсонской областной Думы (фракция "Единой России"), ректор Херсонского государственного педагогического университета Татьяна Томилина. Она открыто выступала за Россию при украинской власти. И теперь 30 сентября для нее – самый главный праздник.

"Единая Россия" продолжит работу по интеграции новых регионов.