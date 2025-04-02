В 2024-м Роспотребнадзор выявил рекордно низкое количество кровососущих, но в 2025-м ожидается рост

02 апреля 2025, 17:00, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В 2025 году в Алтайском крае прогнозируется стабильно высокая численность клещей. Об этом в ходе пресс-конференции 2 апреля сообщила главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора и санохраны территории регионального Роспотребнадзора Елена Черкашина. По ее словам, прогноз еще будет уточняться, но мягкая зима была очень благоприятной для кровососущих.

Уже есть первые укусы

Точного прогноза по количеству клещей еще нет, поскольку энтомологи еще не проводили тщательное обследование территорий. По словам Черкашиной, им нужна более сухая погода для работы. Тем не менее специалисты ожидают увеличения численности кровососущих.

"Пока еще рано точно оценивать – на маршрутах, по которым ежегодно проходят энтомологи, еще лежит снег, а в полях стоит вода. Но специалисты прогнозируют стабильно высокую численность клещей. Зима была мягкой и теплой – это благоприятные для них условия. Но многое зависит и от дальнейших погодных условий", – сказала представитель Роспотребнадзора. Она подчеркнула, что первые случаи присасывания клещей зафиксировали еще 21 марта – на неделю раньше, чем год назад. Их было три: в Тюменцевском и Шипуновском районах, а также в Горняке. Двое пострадавших – взрослые, один – ребенок. Затем больше недели за медпомощью никто не обращался. 2 апреля в Бийске выявили еще один случай – в травмпункт обратился взрослый мужчина.

Три первых случая произошли на придомовой территории, подчеркнула Черкашина. По ее словам, для сельской местности это не редкость – клещей могут приносить на себе домашние животные.

Пока погодные условия не такие, чтобы ждать большого количества пострадавших, отметила эксперт. Но она призвала жителей региона быть бдительными и соблюдать все меры предосторожности – по-настоящему теплые дни уже не за горами.

В прошлом году был минимум

Специалист напомнила, что в прошлом году количество пострадавших от укуса клещей было рекордно низким – 6959 человек. И это при том, что стандартный для Алтайского края показатель – восемь-десять тысяч случаев за сезон. Из укушенных в 2024-м 19 человек заболели клещевым энцефалитом, 41 – боррелиозом, а 168 – клещевым тифом.

"Для нас это исторический минимум. Так получилось не только из-за численности клещей, но и из-за погодных условий, которые не позволяли людям выходить на природу. Май был очень дождливым и холодным. Клещи в этот период прокормились на животных", – пояснила Черкашина.

Куда ходить не надо?

По словам специалиста, чаще всего клещи обитают в хорошо прогреваемых солнцем местах: вблизи тропинок и на обочинах дорог.

Роспотребнадзор региона уже заканчивает формировать реестр территорий, которые обработают от опасных насекомых: в него вошли все загородные детские лагеря и турбазы. Кроме того, будет опрыскано более 800 территорий пришкольных лагерей в границах населенных пунктов. Не забудут и о медицинских и социальных учреждениях: но в каждом случае решение о том, проводить ли обработку участка, будут принимать по итогам энтомологической экспертизы.

В Барнауле самыми опасными местами для прогулок представитель ведомства назвала рощу на Солнечной Поляне, парк "Юбилейный" и улицу Космонавтов. Там обязательно будет проведена расчистка территории и обработка против клещей, заверила эксперт.