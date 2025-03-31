На Алтае клещи за первую неделю активности укусили одного ребенка и двух взрослых

При обнаружении присосавшегося клеща необходимо своевременно обратиться за помощью в поликлинику

31 марта 2025, 15:31, ИА Амител

Клещ на пальце / Фото: unsplash.com

Сезон активности клещей в Алтайском крае в 2025 году начался в третьей декаде марта. По состоянию на 24 марта зарегистрированы три случая присасывания у жителей Тюменцевского, Шипуновского и Локтевского районов, в том числе у одного ребенка до 17 лет, сообщает региональный Роспотребнадзор.

"Пик активности клещей прогнозируется в мае. Опасность пострадать от присасывания клеща сохранится в течение всего теплого времени года", – рассказали в ведомстве.

Жителям края напоминают о необходимости брать на выезды на природу защитную одежду, регулярно проводить осмотр, применять репелленты.

При обнаружении присосавшегося клеща нужно своевременно обратиться за помощью в поликлинику по месту жительства для решения вопроса о введении иммуноглобулина.

Иммуноглобулин следует вводить в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща и при установленном факте, что клещ заражен вирусом клещевого энцефалита.Лабораторное исследование клеща на зараженность инфекциями проводится в лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" и его филиалах:

в г. Рубцовске по адресу: ул. Краснознаменская, 118. Режим работы: понедельник-четверг с 08:30 до 16:42, пятница – с 08:30 до 15:42, перерыв – с 12:45 до 13:33, выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. Тел.: 8 (3855) 79-61-06;

в г. Заринске по адресу: ул. Горького, 16. Режим работы: понедельник-четверг – с 08:30 до 16:42, пятница – с 08:30 до 15:42, перерыв – с 12:45 до 13:33, выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. Тел.: 8 (38595) 9-90-32;

в г. Славгороде по адресу: ул. К. Маркса, 281. Режим работы: понедельник-четверг – с 08:30 до 16:42, пятница – с 08:30 до 15:42, перерыв – с 12:45 до 13:35, выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. Тел.: 8 (38568) 5-18-91;

в г. Камне-на-Оби по адресу: ул. Ленина, 77. Режим работы: понедельник-пятница – с 08:30 до 11:00, выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. Тел.: 8 (385 84) 2-55-33;

в г. Барнауле прием клещей на исследование и выдача результатов проводится по адресу: г. Барнаул, ул. Привокзальная, 47. Режим работы: понедельник-четверг – с 08:00 до 16:42, перерыв – с 12:45 до 13:30, пятница – с 8:00 до 10:00, выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. Тел.: 8 (3852) 50-68-27.

Ранее жителям Алтайского края напомнили о необходимости сделать прививки от клещевого энцефалита.