В эвакуированной барнаульской гимназии не нашли опасных предметов

Учебный процесс возобновили после проверки

11 октября 2023, 18:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В барнаульской гимназии № 79 не нашли опасных для жизни и здоровья предметов. Об этом заявили в комитете по образованию Барнаула.

Там рассказали, что 11 октября в один из отделов полиции поступила информация о минировании гимназии. Учащихся эвакуировали, а здание и территорию проверили сотрудниками полиции и кинологической службы. Опасных для жизни и здоровья предметов не обнаружено.

Школьники и педагоги вернулись к учебе. Правоохранители проводят проверку.