В Феодосии мать привела на пляж ребенка со связанными руками

Женщина заявила, что лучше знает, как нужно воспитывать

22 июля 2024, 08:30, ИА Амител

Ребенок со связанными руками / Кадр из видео: "Осторожно, новости"

В Феодосии мать привела мальчика на пляж со связанными за спиной руками, сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

Очевидцы заметили, что ткань была туго зафиксирована, а кожа ребенка была красно-синей. Дети на пляже были в ужасе от происходящего, а мальчик, похоже, привык к таким действиям, что "ручки сам назад заводит, чтобы ему связали".

Ребенок при этом не проявлял гиперактивности и был спокоен.

Мать, свою очередь, отказалась обсуждать ситуацию, заявив, что "лучше знает, как воспитывать" своего сына. По мнению одной из свидетельниц, эта семья могла приехать на отдых из Москвы в детский санаторий.

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