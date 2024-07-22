В Феодосии мать привела на пляж ребенка со связанными руками
Женщина заявила, что лучше знает, как нужно воспитывать
22 июля 2024, 08:30, ИА Амител
В Феодосии мать привела мальчика на пляж со связанными за спиной руками, сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".
Очевидцы заметили, что ткань была туго зафиксирована, а кожа ребенка была красно-синей. Дети на пляже были в ужасе от происходящего, а мальчик, похоже, привык к таким действиям, что "ручки сам назад заводит, чтобы ему связали".
Ребенок при этом не проявлял гиперактивности и был спокоен.
Мать, свою очередь, отказалась обсуждать ситуацию, заявив, что "лучше знает, как воспитывать" своего сына. По мнению одной из свидетельниц, эта семья могла приехать на отдых из Москвы в детский санаторий.
Ранее в Оренбурге родители выгуливали ребенка в клетке.
08:38:51 22-07-2024
Играют так. Мама-"вертухай", ребёнок-"папа урка злой".
09:55:40 22-07-2024
Может выпрямляет спину, чтобы не сутулился? Мне вот вешалку к спине привязывали - не помогло:).
10:01:59 22-07-2024
Гость (09:55:40 22-07-2024) Может выпрямляет спину, чтобы не сутулился? Мне вот вешалку ... Тоже так подумал. Я когда со сколиозом боролся, палку носил специальную на спине...
17:09:37 22-07-2024
Нас распущенной Европой всё пугают, а тут своя страшилка.