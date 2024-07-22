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В Феодосии мать привела на пляж ребенка со связанными руками

Женщина заявила, что лучше знает, как нужно воспитывать

22 июля 2024, 08:30, ИА Амител

Ребенок со связанными руками / Кадр из видео: "Осторожно, новости"
Ребенок со связанными руками / Кадр из видео: "Осторожно, новости"

В Феодосии мать привела мальчика на пляж со связанными за спиной руками, сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

Очевидцы заметили, что ткань была туго зафиксирована, а кожа ребенка была красно-синей. Дети на пляже были в ужасе от происходящего, а мальчик, похоже, привык к таким действиям, что "ручки сам назад заводит, чтобы ему связали".

Ребенок при этом не проявлял гиперактивности и был спокоен.

Мать, свою очередь, отказалась обсуждать ситуацию, заявив, что "лучше знает, как воспитывать" своего сына. По мнению одной из свидетельниц, эта семья могла приехать на отдых из Москвы в детский санаторий.

Ранее в Оренбурге родители выгуливали ребенка в клетке.

Происшествия дети

Комментарии 4

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Гость

08:38:51 22-07-2024

Играют так. Мама-"вертухай", ребёнок-"папа урка злой".

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Гость

09:55:40 22-07-2024

Может выпрямляет спину, чтобы не сутулился? Мне вот вешалку к спине привязывали - не помогло:).

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Гость

10:01:59 22-07-2024

Гость (09:55:40 22-07-2024) Может выпрямляет спину, чтобы не сутулился? Мне вот вешалку ... Тоже так подумал. Я когда со сколиозом боролся, палку носил специальную на спине...

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Гость

17:09:37 22-07-2024

Нас распущенной Европой всё пугают, а тут своя страшилка.

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