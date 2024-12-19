В Финляндии задержали летевший из Литвы в Россию частный самолет
Воздушное судно вылетело из Литвы в Псков, а его маршрут пролегал через территорию Латвии
19 декабря 2024, 12:04, ИА Амител
В аэропорту Хельсинки финские чиновники задержали летевший из Литвы в Россию частный самолет Beechcraft, заподозрив пилота в обходе санкций из-за маршрута. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на литовскую радиокомпанию LRT.
Воздушное судно вылетело из Литвы в Псков, а его маршрут пролегал через территорию Латвии. Пилот приземлился в Финляндии для дозаправки.
По информации СМИ, одним из пилотов был литовский гражданин Робертас Петкус. Ранее его уже подозревали в нарушении санкций. Сам самолет был куплен в Вильнюсе при помощи советника начальника Отдела по надзору за полетами Литовского агентства транспортных компетенций Ритиса Дулинскаса. Также на борту был гражданин Латвии, он заявил, что самолет купили его родственники, а через Россию они собирались долететь до Казахстана.
"Я авиационный энтузиаст, основатель летной школы в Риге и ищу возможность основать базу в Казахстане. Полет был связан с этими планами", – заявил мужчина.
Он пожаловался в прокуратуру Финляндии на действия финских таможенников.
12:46:28 19-12-2024
Странный маршрут- из Литвы, через Латвию в Псков,но с дозаправкой в Финляндии? А из Финляндии в Псков-где планировал дозаправку?
14:11:47 19-12-2024
Гость (12:46:28 19-12-2024) Странный маршрут- из Литвы, через Латвию в Псков,но с дозапр... там есть пара аэродромов РВСН