В Финляндии задержали летевший из Литвы в Россию частный самолет

Воздушное судно вылетело из Литвы в Псков, а его маршрут пролегал через территорию Латвии

19 декабря 2024, 12:04, ИА Амител

Самолет / Фото: unsplash.com / Randy Fath

В аэропорту Хельсинки финские чиновники задержали летевший из Литвы в Россию частный самолет Beechcraft, заподозрив пилота в обходе санкций из-за маршрута. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на литовскую радиокомпанию LRT.

Воздушное судно вылетело из Литвы в Псков, а его маршрут пролегал через территорию Латвии. Пилот приземлился в Финляндии для дозаправки.

По информации СМИ, одним из пилотов был литовский гражданин Робертас Петкус. Ранее его уже подозревали в нарушении санкций. Сам самолет был куплен в Вильнюсе при помощи советника начальника Отдела по надзору за полетами Литовского агентства транспортных компетенций Ритиса Дулинскаса. Также на борту был гражданин Латвии, он заявил, что самолет купили его родственники, а через Россию они собирались долететь до Казахстана.

"Я авиационный энтузиаст, основатель летной школы в Риге и ищу возможность основать базу в Казахстане. Полет был связан с этими планами", – заявил мужчина.

Он пожаловался в прокуратуру Финляндии на действия финских таможенников.