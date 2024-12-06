Самолёт рейса Барнаул – Москва пропал без вести по сюжету нового российского сериала

Действие сериала "Прометей" происходит в том числе и на Алтае

06 декабря 2024, 13:30, ИА Амител

Информационное табло в аэропорту с указанием Барнаула / Кадр из сериала "Прометей"

5 декабря 2024 года в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" вышел мистический детективный сериал "Прометей", который рассказывает о пропавшем в 1998 году пассажирском самолете, который летел из Барнаула в Москву. Действие сериала происходит в том числе в Алтайском крае и в Республике Алтай.

По сюжету, в 1998 году самолет бесследно пропадает через несколько минут после вылета из Барнаула в Москву. Много лет о нем ничего неизвестно. Однако в 2022 году дочь одного из исчезнувших пассажиров ночью берет трубку телефона, и ее отец по таксофону говорит, что долетел до столицы.

Затем в долине на Алтае находят тот самый самолет без следов крушения, без пассажиров и пилотов. По предложению сотрудника спецслужб герои – журналистка, физик и помощник-технарь – должны будут помочь разобраться в произошедшем. В своих поисках они посещают и Барнаул, и Горно-Алтайск.

В сериале также присутствует шаманская тема. Судя по первым эпизодам, алтайские шаманы каким-то образом связаны с исчезновением воздушного судна.

"Кинопоиск" ранее писал, что создатели при разработке истории вдохновлялись сборниками мифов и легенд Алтая, а также книгами Стивена Хокинга и Митио Каку.

Отметим, что 5 декабря 2024 года вышло четыре серии сериала. Еще четыре обещают выложить 2 января 2025-го.

Главные роли в сериале исполнили Филипп Янковский, Любовь Аксенова, Дмитрий Чеботарев и Александр Алябьев. Сейчас у проекта 7,6 балла на "Кинопоиске". Возрастной рейтинг проекта 18+.