В Финляндии захотели облегчить конфискацию недвижимости россиян
Кабмин страны рассчитывает это сделать до конца срока своих полномочий в 2027 году
10 октября 2023, 12:10, ИА Амител
Правительство Финляндии до 2027 года намерено облегчить процесс изъятия недвижимости россиян, заявила министр юстиции Леена Мери, передает РИА Новости.
Как следует из ее слов, речь также идет об акциях в жилищных кооперативах.
В июле Финляндия ужесточила ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости, а оплатить счета и налоги за объекты в Финляндии из российских банков оказалось невозможно. В итоге случаи взыскания недвижимости с собственников из РФ участились.
В сентябре президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о том, что странам Запада нужно найти возможность сохранить отношения с Россией.
12:15:47 10-10-2023
Хорошая новость. Не надо россиянам там покупать недвижимость
12:16:31 10-10-2023
президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о том, что странам Запада нужно найти возможность сохранить отношения с Россией. --------- Прекрасно они "сохраняют" отношения))))))
12:57:08 10-10-2023
Забыли финны слова Бисмарка, что русские всегда возвращаются за своим.
13:22:48 10-10-2023
Гость (12:57:08 10-10-2023) Забыли финны слова Бисмарка, что русские всегда возвращаются... Бисмарк - это Джейсон Стейтем 19 века. То что ему приписывают он никогда не говорил )
13:41:26 10-10-2023
Гость (13:22:48 10-10-2023) Бисмарк - это Джейсон Стейтем 19 века. То что ему приписываю... "Главная проблема цитат в интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность". В.И. Ленин.