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В Финляндии захотели облегчить конфискацию недвижимости россиян

Кабмин страны рассчитывает это сделать до конца срока своих полномочий в 2027 году

10 октября 2023, 12:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Правительство Финляндии до 2027 года намерено облегчить процесс изъятия недвижимости россиян, заявила министр юстиции Леена Мери, передает РИА Новости.

Как следует из ее слов, речь также идет об акциях в жилищных кооперативах.

В июле Финляндия ужесточила ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости, а оплатить счета и налоги за объекты в Финляндии из российских банков оказалось невозможно. В итоге случаи взыскания недвижимости с собственников из РФ участились.

В сентябре президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о том, что странам Запада нужно найти возможность сохранить отношения с Россией.

недвижимость санкции

Комментарии 5

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Гость

12:15:47 10-10-2023

Хорошая новость. Не надо россиянам там покупать недвижимость

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Гость

12:16:31 10-10-2023

президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о том, что странам Запада нужно найти возможность сохранить отношения с Россией. --------- Прекрасно они "сохраняют" отношения))))))

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Гость

12:57:08 10-10-2023

Забыли финны слова Бисмарка, что русские всегда возвращаются за своим.

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Гость

13:22:48 10-10-2023

Гость (12:57:08 10-10-2023) Забыли финны слова Бисмарка, что русские всегда возвращаются... Бисмарк - это Джейсон Стейтем 19 века. То что ему приписывают он никогда не говорил )

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Гость

13:41:26 10-10-2023

Гость (13:22:48 10-10-2023) Бисмарк - это Джейсон Стейтем 19 века. То что ему приписываю... "Главная проблема цитат в интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность". В.И. Ленин.

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