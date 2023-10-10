В Финляндии захотели облегчить конфискацию недвижимости россиян

Кабмин страны рассчитывает это сделать до конца срока своих полномочий в 2027 году

10 октября 2023, 12:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство Финляндии до 2027 года намерено облегчить процесс изъятия недвижимости россиян, заявила министр юстиции Леена Мери, передает РИА Новости.

Как следует из ее слов, речь также идет об акциях в жилищных кооперативах.

В июле Финляндия ужесточила ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости, а оплатить счета и налоги за объекты в Финляндии из российских банков оказалось невозможно. В итоге случаи взыскания недвижимости с собственников из РФ участились.

В сентябре президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о том, что странам Запада нужно найти возможность сохранить отношения с Россией.