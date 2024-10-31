В ФНПЦ "Алтай" опровергли заявление, что третьи сутки не отпускают домой сотрудников

На предприятии подчеркнули, что нагрузки коллектива соответствуют установленным нормам

31 октября 2024, 12:20, ИА Амител

Обращение якобы родственников сотрудников ФНПЦ "Алтай" / Фото: кадр из видео

В ФНПЦ "Алтай" опровергли фейки о запредельной нагрузке. Об этом сообщило руководство федерального научно-производственного центра.

Ранее в соцсетях появилось видео от якобы семей сотрудников предприятия, в котором они утверждают, что их родственники из-за выполнения заказов не могут вернуться домой. На кадрах отметили, что работникам дали "поручение свыше" и им "не дают даже общаться" с родственниками.

"Это грубая дезинформация, попытка проверить профиль нашего предприятия и сформировать медиаобраз "промышленных забастовок" в научных объединениях нашей страны для последующего распространения в иностранных СМИ. Все это мы видели в других регионах нашей страны", – сообщили в ФНПЦ "Алтай".

На предприятии подчеркнули, что нагрузки коллектива соответствуют установленным нормам.