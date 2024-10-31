В ФНПЦ "Алтай" опровергли заявление, что третьи сутки не отпускают домой сотрудников
На предприятии подчеркнули, что нагрузки коллектива соответствуют установленным нормам
31 октября 2024, 12:20, ИА Амител
В ФНПЦ "Алтай" опровергли фейки о запредельной нагрузке. Об этом сообщило руководство федерального научно-производственного центра.
Ранее в соцсетях появилось видео от якобы семей сотрудников предприятия, в котором они утверждают, что их родственники из-за выполнения заказов не могут вернуться домой. На кадрах отметили, что работникам дали "поручение свыше" и им "не дают даже общаться" с родственниками.
"Это грубая дезинформация, попытка проверить профиль нашего предприятия и сформировать медиаобраз "промышленных забастовок" в научных объединениях нашей страны для последующего распространения в иностранных СМИ. Все это мы видели в других регионах нашей страны", – сообщили в ФНПЦ "Алтай".
На предприятии подчеркнули, что нагрузки коллектива соответствуют установленным нормам.
"Сейчас основным потребителем наших решений выступает отечественная промышленность. Проектируемые технологические комплексы востребованы в химической и энергетической отраслях", – уточнили в ФНПЦ "Алтай".
12:31:57 31-10-2024
Дыма, без огня не бывает.
12:32:13 31-10-2024
В частных предприятиях для исполнения контракта приходится иногда поработать сутками. потому что знаешь, что если не успеешь в срок, то потом будешь сидеть без заказа, с пустым холодильником. Если в государственной конторе цейтнот, то чем отличается ситуация? Ведь трудятся за деньги, причем неплохие, имеют соцгарантии.
13:04:30 31-10-2024
Гость (12:32:13 31-10-2024) В частных предприятиях для исполнения контракта приходится и... если бы в госконторах были бы неплохие деньги, то частники сидели без работников. А по поводу заказов у частников, если они не успевают делать заказы, то здесь либо набрали заказов от жадности сверх всякой меры, либо работникам так мало платят и скотоское отношение, что никто не идет к ним работать, опять же от жадности частника. И по ТК частник тоже должен предоставлять своим работникам те же самые соцгарантии, что и госконторы. То, что ему это с рук наша власть спускает, так это вопрос приоритетов власти.
14:46:13 31-10-2024
Гость (13:04:30 31-10-2024) если бы в госконторах были бы неплохие деньги, то частники с... У нас не плановая экономика. Заказы имеют одну особенность: то пусто, то густо. Если откажешься сегодня, завтра можешь вообще не получить заказ. Твой клиент уйдет к конкурентам. Вытеснят с рынка. Останешься без куска хлеба, а с тобой и твои работники. Поэтому дело не в жадности.
13:14:11 31-10-2024
Гость (12:32:13 31-10-2024) В частных предприятиях для исполнения контракта приходится и... или просто сидеть))
13:49:14 31-10-2024
Кормят хорошо, в отпуск не хочу, Родину люблю!