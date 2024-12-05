Мошенники создали "новогоднюю" схему отъема денег в Telegram

Аферисты воспользовались традицией розыгрыша призов к праздникам

05 декабря 2024, 07:45, ИА Амител

Экран смартфона / Фото: unsplash.com / Dimitri Karastelev

Злоумышленники воспользовались традицией компаний проводить розыгрыши призов к Новому году и разработали очередную мошенническую схему. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, мошенники создают в Telegram аккаунты в стиле известных брендов и маркетплейсов. От их имени аферисты предлагают потенциальным жертвам поучаствовать в розыгрыше. Согласившимся тут же сообщают о выигрыше, после чего пытаются добыть о них личную информацию.

"Аферистов интересуют и доступы от личного кабинета пользователя маркетплейса, и данные банковских карт. Все это нужно, по словам организаторов розыгрышей-ловушек, для зачисления или передачи приза победителю", – рассказала маркетолог PGR Agency Анастасия Бастрыкина.

Эксперт призывает никому не разглашать конфиденциальную информацию вне зависимости от того, насколько привлекательным покажется "приз". Такой "конкурс" мошенники могут провернуть от имени любой компании, поэтому ажиотажу поддаваться нельзя.