В ГАИ опровергли массовое аннулирование регистрации автомобилей

В ведомстве заявили, что аннулирование электронного паспорта авто не может прекратить его регистрацию

29 января 2025, 15:20, ИА Амител

Автомобиль / Фото: amic.ru

Госавтоинспекция МВД России опровергла информацию о массовом аннулировании регистрации автомобилей, ввезенных в страну по параллельному импорту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ГАИ пояснили, что аннулирование электронного паспорта автомобиля не является основанием для прекращения его регистрации.

При этом изменения в статусе паспорта машины могут стать поводом для отказа в дальнейших регистрационных действиях. Однако на эксплуатацию транспорта это не влияет.

Также в министерстве уточнили, что вопросы недоплаты по утильсбору всегда должны разрешаться в рамках таможенного и гражданского законодательства России.

"Со своей стороны ведомство всегда готово разъяснить, уточнить, предоставить дополнительную информацию по интересующим темам", – заключили в Госавтоинспекции.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что регистрацию ввезенных по параллельному импорту автомобилей массово аннулируют в России. Это якобы связано с тем, что продавцы занижали в документах стоимость машин.