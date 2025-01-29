В ГАИ опровергли массовое аннулирование регистрации автомобилей
В ведомстве заявили, что аннулирование электронного паспорта авто не может прекратить его регистрацию
29 января 2025, 15:20, ИА Амител
Госавтоинспекция МВД России опровергла информацию о массовом аннулировании регистрации автомобилей, ввезенных в страну по параллельному импорту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ГАИ пояснили, что аннулирование электронного паспорта автомобиля не является основанием для прекращения его регистрации.
При этом изменения в статусе паспорта машины могут стать поводом для отказа в дальнейших регистрационных действиях. Однако на эксплуатацию транспорта это не влияет.
Также в министерстве уточнили, что вопросы недоплаты по утильсбору всегда должны разрешаться в рамках таможенного и гражданского законодательства России.
"Со своей стороны ведомство всегда готово разъяснить, уточнить, предоставить дополнительную информацию по интересующим темам", – заключили в Госавтоинспекции.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что регистрацию ввезенных по параллельному импорту автомобилей массово аннулируют в России. Это якобы связано с тем, что продавцы занижали в документах стоимость машин.
15:25:31 29-01-2025
Иными словами - вечный учёт?
16:21:44 29-01-2025
Хозяин (15:25:31 29-01-2025) Иными словами - вечный учёт? ... Хоть что-то вечное, в наше непростое время
09:27:17 30-01-2025
Шелков пропиариться решил просто, сразу же видно было по подаче