В ГАИ рассказали подробности ДТП на пересечении Молодежной и Комсомольского в Барнауле

Пострадавших в результате столкновения автомобилей нет

08 марта 2025, 16:30, ИА Амител

ДТП в Барнауле / Фото: "В курсе 22"

В ГАИ Барнаула рассказали подробности ДТП на пересечении Молодежной и Комсомольского, сообщает "В курсе 22".

Авария случилась 7 марта в 22:10.

Водитель Nissan Wingroad 1997 года рождения не предоставил преимущество в движении при повороте налево и столкнулся с Toyota C-HR, за рулем которой находился мужчина 1985 года рождения. После столкновения водитель "Тойоты" наехал на дорожный знак.

В результате ДТП пострадавших нет.