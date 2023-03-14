В ГД хотят запретить наказывать за лайки в соцсетях, назвав это "верхом абсурда"
Законопроект уже направили в правительство РФ
14 марта 2023, 16:28, ИА Амител
В Госдуме подготовили законопроект о запрете привлекать к ответственности за лайки в соцсетях, сообщает РИА Новости.
"Верх абсурда – штрафовать людей за эмоции. Поэтому сегодня мы направим на рассмотрение правительства законопроект о запрете заводить дела за лайки в соцсетях", – отметил депутат Антон Ткачёв.
Он подчеркнул, что лайк – это не запланированное преступление, а спонтанное выражение эмоции. И порой люди проявляют свою реакцию без умысла возбуждать ненависть или вражду, даже если такая информация признана экстремистским материалом. Эту же позицию ранее занял Верховный суд РФ.
Законопроект уже направили в правительство РФ.
"Наша цель – чтобы людям не нужно было вычитывать с юристом каждый пост, который собираешься лайкнуть", – добавил Ткачёв.
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