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В ГД хотят запретить наказывать за лайки в соцсетях, назвав это "верхом абсурда"

Законопроект уже направили в правительство РФ

14 марта 2023, 16:28, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Госдуме подготовили законопроект о запрете привлекать к ответственности за лайки в соцсетях, сообщает РИА Новости.

"Верх абсурда – штрафовать людей за эмоции. Поэтому сегодня мы направим на рассмотрение правительства законопроект о запрете заводить дела за лайки в соцсетях", – отметил депутат Антон Ткачёв.

Он подчеркнул, что лайк – это не запланированное преступление, а спонтанное выражение эмоции. И порой люди проявляют свою реакцию без умысла возбуждать ненависть или вражду, даже если такая информация признана экстремистским материалом. Эту же позицию ранее занял Верховный суд РФ.

Законопроект уже направили в правительство РФ.

"Наша цель – чтобы людям не нужно было вычитывать с юристом каждый пост, который собираешься лайкнуть", – добавил Ткачёв.

Комментарии 8

  • т.е., остальное им таковым не кажется...?
    14 марта, Гость   Ответить
  • Наконец-то правильная инициатива! Штрафуйте тех кто пишет фигню и удаляйте её, а не тех, кто просто прочитал и отреагировал!
    14 марта, Гость   Ответить
  • А кто обсудил, принял и утвердил антиконституционные законы о наказании за лайки в соцсетях, за собственное мнение граждан?
    14 марта, Гость   Ответить
  • под экстремистским материалом --- завтра он будет собирать десятки миллионов лайков, продвинутые западные хаккеры это организуют. И все будут думать, что эмоционально народ на стороне этих материалов. А это будет робот
    15 марта, Гость   Ответить
  • антиконституционные законы или нет решают не пробандеровцы, есть процедура проверки
    15 марта, Гость   Ответить
  • Штрафуйте тех кто пишет фигню -- ее может нацист из-за бугра написать
    15 марта, Гость   Ответить
  • А как быть с эмоциями воюющих с экстремистами и их родных и близких? Не захотят они пообщаться с депутатами? Особенно после Победы. Может депутаты в нее не верят?
    15 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "антиконституционные законы или нет решают не пробандеровцы, есть процедура проверки". Антиконституционные законы об ответственности граждан за выражение личного мнения депутаты приняли, теперь их отменяют и где процедура проверки?
    17 марта, Гость   Ответить
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