НОВОСТИОбщество

В ГД хотят запретить усыновление иностранцам, в чьих странах можно менять пол

Как отметил депутат Пискарев, по сути, он будет действовать на страны НАТО

20 ноября 2023, 17:38, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Госдуме подготовили законопроект о запрете усыновления ребенка иностранными гражданами, если в их государстве разрешена смена пола. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комитета по безопасности Василий Пискарев.

По его словам, основанием для отказа будет смена пола как "путем изготовления соответствующих документов, так и путем применения медицинских и всякого рода форм вмешательства". Меру он считает вполне оправданной, поскольку в противном случае Россия не может гарантировать усыновленному ребенку, что он не окажется в однополой семье, если родитель сменит пол.

При этом Пискарев указал, что, по сути, запрет будет действовать на страны НАТО, поскольку большинство стран-членов разрешают однополые браки и усыновление детей такими людьми.

"Мы же со своей стороны должны добиться, чтобы ребенок рос и развивался в нормальной семье, где имеются, соответственно, биологические папа и, соответственно, мама", – добавил он.

Госдума

Комментарии 2

Avatar Picture
Светлана

19:39:42 20-11-2023

А для чего вообще усыновлять наших детей иностранцам? У них что, своих мало?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ух

23:15:14 20-11-2023

Своих у них много, но за своих тамошняя опека за любой неправильный пук взгреет. А на иностранных детишек местной опеке плевать

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров