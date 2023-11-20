В ГД хотят запретить усыновление иностранцам, в чьих странах можно менять пол

Как отметил депутат Пискарев, по сути, он будет действовать на страны НАТО

20 ноября 2023, 17:38, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Госдуме подготовили законопроект о запрете усыновления ребенка иностранными гражданами, если в их государстве разрешена смена пола. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комитета по безопасности Василий Пискарев.

По его словам, основанием для отказа будет смена пола как "путем изготовления соответствующих документов, так и путем применения медицинских и всякого рода форм вмешательства". Меру он считает вполне оправданной, поскольку в противном случае Россия не может гарантировать усыновленному ребенку, что он не окажется в однополой семье, если родитель сменит пол.

При этом Пискарев указал, что, по сути, запрет будет действовать на страны НАТО, поскольку большинство стран-членов разрешают однополые браки и усыновление детей такими людьми.

"Мы же со своей стороны должны добиться, чтобы ребенок рос и развивался в нормальной семье, где имеются, соответственно, биологические папа и, соответственно, мама", – добавил он.