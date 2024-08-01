НОВОСТИОбщество

В ГД объяснили отказ в отсрочке от мобилизации для "мужчин, защитников, добытчиков"

Мужчинам напомнили, что они в первую очередь воины, защитники государства и общества

01 августа 2024, 16:25, ИА Амител

Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат Госдумы Андрей Красов рассказал, с чем связан отказ в отсрочке от мобилизации для многодетных отцов, сообщает телеканал "360".

Красов отметил, что каждый мужчина в первую очередь должен защищать государство, общество и свою семью.

"Слово "мужчина" из чего состоит? "Муж и "чин". "Муж" – это защитник семьи, государства и общества, воин. А в последующем "чин" – это добытчик,  работник", – заявил парламентарий.

И лишь после защиты государства, подчеркнул Красов, мужчина должен думать о работе и обеспечении семьи.

При этом депутат указал, что в Госдуме стремятся защитить максимальное число граждан от неблагоприятных последствий мобилизации, однако вопросы национальной безопасности страны находятся на первом месте.

Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат Госдумы ответил, будут ли мобилизованных увольнять с СВО осенью 2024 года?

Якобы в отпуск могут отправить около 200 тысяч бойцов и еще 150 тысяч – в запас
НОВОСТИОбщество
депутаты Мобилизация

Комментарии 6

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Гость

16:39:28 01-08-2024

Красов отметил, что каждый мужчина в первую очередь должен защищать государство, общество и свою семью.----Поддерживаю. Американский военный колледж окончил старший сын депутата Госдумы Александра Ремезкова

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Петр

16:46:57 01-08-2024

В 41-45 детки начальников чиновников были где?

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Гость

17:58:29 01-08-2024

Петр (16:46:57 01-08-2024) В 41-45 детки начальников чиновников были где? ... Яков и Василий Сталины, Артем Сергеев – приемный сын Сталина, Леонид Хрущев, Тимур Фрунзе, Степан Микоян, Лев Булганин, Серго Берия - первые дни войны добровольцем по рекомендации райкома комсомола направлен в разведшколу и т.д.

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гость

20:55:57 01-08-2024

вообще то этот думарь немного путает понятия государство-страна

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Гость

11:08:40 02-08-2024

гость (20:55:57 01-08-2024) вообще то этот думарь немного путает понятия государство-стр... а точнее Родина и чиновничество (правительство)

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Гость

09:33:05 02-08-2024

А он сам не хочет показать пример и пойти на СВО? Может надо обязать, 30% депутатов всех партий отправит на СВО. Я думаю, она быстрее закончится. А то прикрываются за "благими" делами.

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