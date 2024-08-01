В ГД объяснили отказ в отсрочке от мобилизации для "мужчин, защитников, добытчиков"

Мужчинам напомнили, что они в первую очередь воины, защитники государства и общества

01 августа 2024, 16:25, ИА Амител

Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат Госдумы Андрей Красов рассказал, с чем связан отказ в отсрочке от мобилизации для многодетных отцов, сообщает телеканал "360".

Красов отметил, что каждый мужчина в первую очередь должен защищать государство, общество и свою семью.

"Слово "мужчина" из чего состоит? "Муж и "чин". "Муж" – это защитник семьи, государства и общества, воин. А в последующем "чин" – это добытчик, работник", – заявил парламентарий.

И лишь после защиты государства, подчеркнул Красов, мужчина должен думать о работе и обеспечении семьи.

При этом депутат указал, что в Госдуме стремятся защитить максимальное число граждан от неблагоприятных последствий мобилизации, однако вопросы национальной безопасности страны находятся на первом месте.