В ГД объяснили отказ в отсрочке от мобилизации для "мужчин, защитников, добытчиков"
Мужчинам напомнили, что они в первую очередь воины, защитники государства и общества
01 августа 2024, 16:25, ИА Амител
Депутат Госдумы Андрей Красов рассказал, с чем связан отказ в отсрочке от мобилизации для многодетных отцов, сообщает телеканал "360".
Красов отметил, что каждый мужчина в первую очередь должен защищать государство, общество и свою семью.
"Слово "мужчина" из чего состоит? "Муж и "чин". "Муж" – это защитник семьи, государства и общества, воин. А в последующем "чин" – это добытчик, работник", – заявил парламентарий.
И лишь после защиты государства, подчеркнул Красов, мужчина должен думать о работе и обеспечении семьи.
При этом депутат указал, что в Госдуме стремятся защитить максимальное число граждан от неблагоприятных последствий мобилизации, однако вопросы национальной безопасности страны находятся на первом месте.
16:39:28 01-08-2024
Красов отметил, что каждый мужчина в первую очередь должен защищать государство, общество и свою семью.----Поддерживаю. Американский военный колледж окончил старший сын депутата Госдумы Александра Ремезкова
16:46:57 01-08-2024
В 41-45 детки начальников чиновников были где?
17:58:29 01-08-2024
Петр (16:46:57 01-08-2024) В 41-45 детки начальников чиновников были где? ... Яков и Василий Сталины, Артем Сергеев – приемный сын Сталина, Леонид Хрущев, Тимур Фрунзе, Степан Микоян, Лев Булганин, Серго Берия - первые дни войны добровольцем по рекомендации райкома комсомола направлен в разведшколу и т.д.
20:55:57 01-08-2024
вообще то этот думарь немного путает понятия государство-страна
11:08:40 02-08-2024
гость (20:55:57 01-08-2024) вообще то этот думарь немного путает понятия государство-стр... а точнее Родина и чиновничество (правительство)
09:33:05 02-08-2024
А он сам не хочет показать пример и пойти на СВО? Может надо обязать, 30% депутатов всех партий отправит на СВО. Я думаю, она быстрее закончится. А то прикрываются за "благими" делами.