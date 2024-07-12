Депутат Госдумы ответил, будут ли мобилизованных увольнять с СВО осенью 2024 года?
Якобы в отпуск могут отправить около 200 тысяч бойцов и еще 150 тысяч – в запас
12 июля 2024, 11:00, ИА Амител
Депутат Госдумы Андрей Картаполов опроверг информацию о массовом увольнении осенью 2024 года военнослужащих, в том числе мобилизованных, которые сейчас находятся на СВО, пишет "Парламентская газета".
Ранее в соцсетях распространилась информация, что Минобороны прорабатывает план мобилизации и демобилизации на осень 2024 года. Якобы в отпуск могут отправить около 200 тысяч бойцов и еще 150 тысяч – в запас.
Картаполов отметил, что работа по данному направлению в Минобороны ведется, но данные по числу военнослужащих не соответствуют действительности.
"Подобного рода сведения составляют государственную тайну и поэтому в открытом доступе публиковаться не могут совершенно. Выводы, соответственно, можно сделать самостоятельно", – указал депутат.
Он подчеркнул, что ротация будет проводиться в зависимости от ситуации на конкретном участке фронта, и она не может быть массовой.
"Полностью исключена вероятность новой частичной мобилизации, поскольку увольнения и отпуска будут предоставляться постепенно, в том числе по мере прибытия новых контрактников в зону СВО", – добавил Картаполов.
11:19:16 12-07-2024
верим!
11:30:01 12-07-2024
Ага, щаз. То есть вернуть сюда армию мужиков с оружием и нелеченным ПТСР, которым уже море по колено, а туда отправить еще кучу народу, чтобы уж точно все были довольны?) Кстати, они тот ПТСР корректировать и не собираются - сейчас куча типа психологов рассказывает, как хорошо раскрываются в зоне боевых действий качества личности и как полезно там побывать. Да и работать с вернувшимися в свете того, что на тебя в любой момент накатают донос, ежели ты, по их мнению, че-нить не то скажешь, думается, желающих будет немного.
13:38:53 12-07-2024
Гость (11:30:01 12-07-2024) Ага, щаз. То есть вернуть сюда армию мужиков с оружием и нел... че страшно стало что мы вернемся?
16:00:48 12-07-2024
комрад (13:38:53 12-07-2024) че страшно стало что мы вернемся? ... возвращайтесь все живыми и с победой.
ждем.
13:41:24 12-07-2024
Ну хороший слух. Если опровергают, значит имеет место. А если Песков опровергнет, значит точно так. Ну и хорошо, если так
16:46:20 12-07-2024
Снова мистика цифр какая-то.
Вроде бы мобилизованных всего 350 тысяч было