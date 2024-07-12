Якобы в отпуск могут отправить около 200 тысяч бойцов и еще 150 тысяч – в запас

12 июля 2024, 11:00, ИА Амител

Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат Госдумы Андрей Картаполов опроверг информацию о массовом увольнении осенью 2024 года военнослужащих, в том числе мобилизованных, которые сейчас находятся на СВО, пишет "Парламентская газета".

Ранее в соцсетях распространилась информация, что Минобороны прорабатывает план мобилизации и демобилизации на осень 2024 года. Якобы в отпуск могут отправить около 200 тысяч бойцов и еще 150 тысяч – в запас.

Картаполов отметил, что работа по данному направлению в Минобороны ведется, но данные по числу военнослужащих не соответствуют действительности.

"Подобного рода сведения составляют государственную тайну и поэтому в открытом доступе публиковаться не могут совершенно. Выводы, соответственно, можно сделать самостоятельно", – указал депутат.

Он подчеркнул, что ротация будет проводиться в зависимости от ситуации на конкретном участке фронта, и она не может быть массовой.